"Batwoman": Erste Fotos von Javicia Leslie im neuen Batsuit enthüllt

Als neue DC-Heldin Ryan Wilder wird Javicia Leslie in Staffel 2 der "Batwoman"-Serie das Fledermaus-Cape von Ruby Roses Charakter Kate Kane übernehmen. Im Laufe der neuen Folgen wird sich ihr Batwoman-Kostüm jedoch verändern und einen ganz eigenen Look bekommen. Das verraten zwei neue Fotos, die US-Sender The CW nun veröffentlichte.

Laut The CW wird Ryan Wilder zu Beginn von "Batwoman"-Staffel-2 noch in das alte Kostüm von Kate Kane schlüpfen. Erst in Episode 3 der zweiten Season soll der neue Batsuit, der auf den aktuellen Fotos zu sehen ist, sein Debüt feiern

Neuer Look für Batwoman

Zu den offensichtlichen Veränderungen gehören eine neue Maske, die von den natürlichen Locken von Darstellerin Javicia Leslie umrahmt wird – einzig ein paar rote Strähnen erinnern an die rote Perücke von Kate Kane. Hinzu kommen rote Panzerungen an den Unterarmen und kürzere Boots.

Laut der ausführenden Produzentin Caroline Dries (via Deadline) stehen die Veränderungen am Batsuit auch für die persönliche Entwicklung der neuen Titelheldin Ryan Wilder. Zu Beginn frage sich Ryan noch, was der Batsuit für sie tut, bevor sie erkennt, dass er ein Symbol für jeden in Gotham City ist. "Als Ryan alles akzeptiert, was sie besonders macht, verändert sie den Anzug, damit er ihr physisch und bildlich entspricht", so Dries. Das neue Design schreie geradezu "kraftvoll".

Das sagen die Fans zum Kostümwechsel

Das sehen die "Batwoman"-Fans offenbar ganz ähnlich. Via Twitter machen die Anhänger ihrer Begeisterung Luft. Einigen gefällt das neue Kostüm sogar besser als Kate Kanes Look aus Staffel 1. Und auch DC-Kollege David Harewood ("Supergirl") kann es kaum noch erwarten, Javicia Leslie als Batwoman in Aktion zu sehen.