"Beavis and Butt-Head": Ikonische Slacker-Serie bekommt ein Reboot

Back to the Nineties: Die MTV-Serie "Beavis and Butt-Head" bekommt von Comedy Central ein Reboot spendiert. Die respektlose Zeichentrickserie kehrt gleich mit zwei neuen Staffeln zurück – und auch Spin-offs und Specials sind geplant.

Serienschöpfer Mike Judge ("King of the Hill", "Silicon Valley") hat laut Business Wire einen umfangreichen Deal mit Comedy Central ausgehandelt. Er wird die neuen Folgen schreiben, produzieren und Beavis und Butt-Head auch sprechen.

Serie mit Kultstatus ist zurück

Die Originalserie rund um zwei einfältige Heavy-Metal-Fans lief von 1993 bis 1997 in sieben Staffeln auf MTV. Zusätzlich war das Duo 1996 in dem Kinofilm "Beavis und Butt-Head machen's in Amerika" zu sehen. 2011 brachte MTV eine achte Staffel heraus.

Beavis und Butt-Head sind zwei antriebslose Couch Potatoes, die am liebsten Musikvideos gucken oder Unsinn treiben, wenn sie nicht gerade bei "Burger World" jobben. Die Zeichentrickserie setzte sich satirisch mit der Jugendkultur und den Medientrends der 1990er-Jahre auseinander und scheute sich auch nicht davor, kritische Themen wie etwa Fettleibigkeit bei Teenagern zu behandeln. Die Serie und ihre Figuren erreichten über die Jahre bei den Fans Kultstatus. Sie hat zudem Comics und Videospiele hervorgebracht.

Reboot für alte und neue Fans

Die neuen Folgen sollen Meta-Themen behandeln, die sowohl für alteingesessene als auch neue Fans interessant sind. Also für "Generation-X-Eltern und ihre Generation-Z-Kinder", wie es in der Pressemitteilung heißt. "'Beavis and Butt-Head' waren die Stimme einer ganzen Generation", so Chris McCarthy von Comedy Central. "Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich durch die tückischen Gewässer einer Welt navigieren, die Lichtjahre von ihrer eigenen entfernt ist".

Wann die neuen "Beavis and Butt-Head"-Folgen erscheinen, ist noch nicht bekannt.