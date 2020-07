Besondere Neuauflage der "The Walking Dead"-Comics gibt's zu Halloween

Neue "The Walking Dead"-Comics kommen nicht mehr. Aber wie wäre es damit, die bisher erschienenen noch einmal zu lesen, bloß anders? Pünktlich zu Halloween kommen die Ausgaben nämlich erneut in den Handel – dieses Mal in Farbe!

Diese Nachricht hat Comic-Autor und "The Walking Dead"-Schöpfer Robert Kirkman im Zuge des Skybound-Xpo-Forums bekannt gegeben. Und die erste Ausgabe erscheint mit gleich fünf unterschiedlichen Cover-Motiven, welche von Dave McCaig, David Finch, Charlie Adlard, Julian Totino Tedesco und Arthur Adams gestaltet wurden.

Startschuss fällt Anfang Oktober

Ab dem 7. Oktober ist "The Walking Dead Deluxe", wie die Neuauflage heißt, im Handel erhältlich. Alternativ auch für digitale Plattformen wie Amazon Kindle, Apple Books oder Google Play. Allerdings handelt es sich um die englischsprachigen Ausgaben. Ob es auch deutsche Versionen geben wird, ist bisher nicht bekannt.

Dave McCaig war fleißig

Künstler Dave McCaig teilt auf Twitter sein Cover der ersten bunten "The Walking Dead"-Ausgabe. "Über 2.000 Seiten habe ich bisher koloriert", schreibt er zum Post.

In einem zweiten Post, den er einen Tag zuvor veröffentlicht hat, zwitschert er, dass er bereits seit vier Jahren still und heimlich daran arbeite, alle "The Walking Dead"-Ausgaben zu kolorieren.

Und er versichert, dass es wirklich alle Ausgaben in einer bunten Variante geben werde:

Mit Blick hinter die Kulissen

Jede Ausgabe wird zudem von einem neuen Abschnitt namens "The Cutting Room Floor" ergänzt. Darin finden Fans handgeschriebene Storylines von Robert Kirkman, die im Laufe des Entstehungsprozesses wieder verworfen wurden – und die Geschichte vielleicht in eine ganz andere Richtung gelenkt hätten.

Nachdem Anfang Oktober die erste "The Walking Dead Deluxe"-Ausgabe erscheint, folgen ab November jeden Monat zwei weitere Hefte in Farbe.