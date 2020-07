Bestätigt: Hailee Steinfeld wird in der "Hawkeye"-Serie zu Kate Bishop

Der Deal steht! Es sieht ganz so aus, als habe Marvel für seine "Hawkeye"-Serie auf Disney+ mit Hailee Steinfeld eine weitere Hauptdarstellerin gefunden. Lange war die Rolle von Kate Bishop noch unbesetzt.

Bereits im September 2019 gab es Gerüchte, dass Marvel auf den "Bumblebee"-Star zugegangen sei und ihr die Rolle angeboten habe. Nun scheinen sich beide Parteien einig zu sein, wie The Illuminerdi exklusiv berichtet. Somit werden wir Hailee Steinfeld und Jeremy Renner in der geplanten "Hawkeye"-Serie in Aktion sehen. Ab Oktober sollen die Dreharbeiten für die sechs Episoden in Atlanta stattfinden.

Hailee Steinfeld ist nicht aufzuhalten

Seit ihrer ersten großen Filmrolle in "True Grit – Vergeltung", für die sie prompt eine Oscarnominierung als beste Nebendarstellerin erhalten hat, klettert Hailee Steinfeld die Karriereleiter im Eiltempo hinauf. So spielte sie unter anderem in "Pitch Perfect 2" und "Pitch Perfect 3" mit und übernahm in "Bumblebee" die Hauptrolle. Damit gehört sie zum gigantischen "Transformers"-Franchise dazu. Großes Lob erhielt sie zudem für das Coming-of-Age-Drama "The Edge of Seventeen: Das Jahr der Entscheidung". Außerdem hat sie mit "Dickinson" ihre eigene Serie auf Apple TV+.

Und weil all das noch nicht genug ist, füllt sie ihre restliche freie Zeit mit ihrer Musik. Ihre Gesangskünste stellte sie in den beiden "Pitch Perfect"-Teilen unter Beweis, seit 2015 veröffentlicht sie auch Singles unter eigenem Namen. 2018 steuerte sie mit "Capital Letters" den bekanntesten Song zum dritten "Fifty Shades"-Teil bei.