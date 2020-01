“Bill & Ted 3”: Auf neuem Foto treffen die Hoschis ihre Töchter

Im August ist es soweit. Die Hoschis kehren in "Bill & Ted Face the Music" aka "Bill & Ted 3" zurück auf die Leinwand. Die Wartezeit können wir uns mit zwei neuen Bildern von Keanu Reeves und Alex Winter als ikonische Slacker verkürzen.

USA Today hat im Rahmen einer Liste zu den spannendsten Kinostarts 2020 still und heimlich ein neues Foto von "Bill & Ted 3" veröffentlicht. Und Bill Corso, der Make-up- und Effekte-Experte des Sequels, gewährt einen Einblick ins Set.

Musizieren mit den Töchtern in der Garage

Doch der Reihe nach: Das Bild, das USA Today exklusiv veröffentlicht hat, zeigt erstmals Bill und Ted gemeinsam mit ihren Töchtern. Bei den zuvor veröffentlichten Fotos waren sie separat zu sehen. Das Quartett hängt in einer Garage ab, in der offenbar der Musik-Leidenschaft gefrönt wird. Der Raum ist bis unter die Decke gefüllt mit Platten, CDs, Gitarren und Boxen. Der Nachwuchs scheint jedoch nicht so begeistert zu sein, dass die Väter vorbeischauen. Deutet sich da ein Generationenkonflikt an?

“Bill & Ted 3”: Auch die Telefonzelle ist zurück

Das Bild, das Bill Corso teilte, zeigt den Effekte-Guru, Reeves und Winter vor einem ikonischen Rückkehrer aus den vorigen Filmen: der Telefonzelle, die die verplanten Teenager anno dazumal als Zeitmaschine nutzen. Auffallend: Die Darsteller tragen dieselben Outfits wie auf den Bildern mit ihren Töchtern, allerdings aufgelockert. Ein Zeichen dafür, dass die Hoschis an alte Slacker-Zeiten anknüpfen?

Die musikverrückten Teenager gaben ihr Leinwanddebüt 1989 in "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" und setzten sie 1991 mit "Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft" fort. In beiden reisten sie mit besagter Telefonzelle vor und zurück in der Zeit, um für einen Geschichtstest zu büffeln bzw. die Welt zu retten. In "Bill & Ted 3" müssen sie mit einem Song das ganze Universum vor der Auslöschung bewahren.