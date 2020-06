"Bill & Ted 3": Die Hoschis reisen im Trailer wieder durch die Zeit

"Bunt ist das Dasein und granatenstark". Der erste Trailer für "Bill & Ted Face the Music" aka "Bill & Ted 3" mit Keanu Reeves und Alex Winter ist endlich da. Er zeigt das zeitreisende Slacker-Duo auf seiner neuen Mission: Die Hoschis müssen einen Song schreiben, der die Welt rettet.

Dafür hatten die verpeilten Kumpels fast 30 Jahre Zeit. Doch statt einen Song zu komponieren, der die Welt vereint, hängen Bill und Ted in Bars ab, wo sie mit ihrer erfolglosen Band "Wyld Stallyns" bei Taco-Nights auftreten.

Die Hoschis reisen wieder in die Zukunft

Es müssen erst Besucher aus der Zukunft kommen, um die Freunde an ihr musikalisches Schicksal zu erinnern. Können sie es nicht erfüllen, droht dem Universum der Untergang. Doch was tun, wenn einen die Muse nicht küsst? Die Lösung: Bill und Ted reisen in der magischen Telefonzelle in eine alternative Zukunft, in der sie den Song bereits geschrieben haben – und erleben eine böse Überraschung. Hilfe bekommen die Freunde von ihren Töchtern Thea und Brigitte sowie von historischen Figuren. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem Tod höchstpersönlich ...

Bill und Ted: Zeitreisende seit 1989

Das Duo erlebte sein erstes Abenteuer 1989 in "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit", in dem die Teenager historischen Figuren wie Napoleon und Sokrates begegneten. Im Sequel "Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft" (1991) verschlug es die beiden in die Zukunft und sie trafen unter anderem auf den Tod. Unter Fans genießen die Filme Kultstatus – hierzulande auch aufgrund der verrückten deutschen Synchronisation. Ob "Bill & Ted 3" Fans der ersten Stunde zufriedenstellen kann, bleibt abzuwarten.