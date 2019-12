"Bill & Ted 3": Erste Bilder zeigen gealterte Hoschis und ihre Töchter

Granatenstark: Es gibt erste Bilder von "Bill & Ted 3" aka "Bill & Ted Face the Music". Die drei Fotos zeigen zwei sichtlich gealterte Hoschis. Neben Keanu Reeves und Alex Winter als Titelfiguren erhalten wir auch einen Blick auf die Töchter der besten Freunde. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Auch der Tod, dem die Freunde 1991 in "Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft" ein Schnippchen schlugen, ist wieder mit an Bord. US-Darsteller William Sadler ("Die Verurteilten") schlüpft erneut in die Rolle des Sensenmannes.

Bill & Ted werden von ihren Töchtern unterstützt

Bill und Ted haben sich optisch stark verändert, manche Dinge sind jedoch gleich geblieben. So reisen die beiden wie in den ersten zwei Filmen mit einer Telefonzelle durch die Zeit. Und diesmal bekommen sie Unterstützung von ihren Töchtern: Brigette Lundy-Paine ("Atypical") ist als Teds Tochter Billie zu sehen, während Samara Weaving ("Ready or Not") Thea spielt, den Nachwuchs von Bill.

Bill und Teds Töchter werden von Rapper Kid Cudi unterstützt. Der Tod steht ihm gut: Für Ted und Bill gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

In "Bill & Ted 3" bekommen die Hoschis Besuch aus der Zukunft, der ankündigt, dass nur ein Song der Möchtegern-Rocker das Leben, wie wir es kennen, retten kann. Auf ihrer Mission, Harmonie ins Universum zu bringen, werden sie von ihren Töchtern begleitet, treffen historische Figuren und sogar ein paar musikalische Legenden.

Granatenstarkes Duo kehrt zurück

Zu ihrem ersten Abenteuer brachen die damals planlosen Teenager in "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" (1989) auf. Hier galt es, für einen Geschichtstest zu büffeln. Im Sequel "Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft" (1991) bekamen sie es mit Robotern zu tun. Die zwei Filme erreichten über die Jahre bei den Fans Kultstatus.