"Biohackers": Deutsche Sci-Fi-Serie startet im April auf Netflix

Frisches Serienfutter aus Deutschland: Mit "Biohackers" schickt Netflix eine neue Original-Serie aus good old Germany ins Rennen. Sie startet am 30. April exklusiv auf dem Streamingdienst.

Die Produktion vermischt das wilde Studentenleben und moderne Biotechnologien mit Themen rund um Liebe, Freundschaft und Rache. Für den Cast setzen die Macher auf gestandene Stars und Newcomer.

Illegale Genexperimente in Uni-Kreisen

Im Mittelpunkt der sechsteiligen Serie steht die junge Mia, die an der Uni Heidelberg ihr Medizinstudium beginnt. Sie hat ein besonderes Interesse an der Biohacking-Technologie. Mias Neugier ist jedoch nicht rein wissenschaftlicher Natur: Sie möchte den Tod ihres Bruders aufklären.

©Marco Nagel / Netflix 2020 fullscreen Mia (Luna Wedler) verfolgt einen eigenen Plan. ©Marco Nagel / Netflix 2020 fullscreen Bio-Wissenschaftlerin Prof. Tanja Lorenz (Jessica Schwarz) lehrt in Heidelberg.

Dafür taucht sie "in eine gefährliche Welt voller illegaler Gen-Experimente" ein, wie es in der Pressemitteilung von Netflix heißt. An der Hochschule macht sie die Bekanntschaft der gefeierten Dozentin Professor Tanja Lorenz, die zu ihrer Gegenspielerin wird. Außerdem lernt sie ihren genialen Kommilitonen Jasper und seinen Mitbewohner Niklas kennen.

Jessica Schwarz gehört zum Cast der Sci-Fi-Serie

Mia wird von Luna Wedler verkörpert, die bereits die Hauptrolle in "Das schönste Mädchen der Welt" spielte. Als Dozentin Tanja Lorenz ist Jessica Schwarz zu sehen. In weiteren Rollen treten unter anderem Benno Fürmann ("Babylon Berlin"), Thomas Prenn ("8 Tage"), Caro Cult ("Nightlife") und Adrian Julius Tillmann auf. Showrunner der Serie ist Christian Ditter, der als Regisseur von "How to Be Single" und "Love, Rosie" bereits international Erfolge feierte.