"Birds of Prey" fürs Heimkino: Erste Details zum Bonusmaterial

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie ziehen immer mehr Filmstudios die Heimkinoveröffentlichungen und Digital-Release-Termine ihrer aktuellen Titel vor. Auch der DC-Film "Birds of Prey" bläst kaum zwei Monate nach dem Kinostart zum Angriff auf die Heimkinos – und Warner Bros. kündigt bereits die ersten Extras an!

Schon ab dem 9. April wird "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" in Deutschland als Download zum Kauf bereitstehen. Ab dem 30. April kann die Comicverfilmung zudem bei Video-on-Demand-Anbietern ausgeliehen werden.

Wer nach dem Kauf lieber etwas in den Händen hält, muss sich noch ein paar Wochen länger gedulden: Am 9. Juli 2020 erscheint der Film auf DVD, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray und in Form verschiedener Steelbook-Editionen.

Mehr sehen als im Kino!

Zum digitalen Verkaufsstart spendiert Warner Bros. den DC-Fans zudem einige Specials, die auf iTunes erhältlich sein werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diese Extras auch als Bonusmaterial auf der Blu-ray landen. Folgende Specials erscheinen digital im April:

Aus der Vogelperspektive: Eine einzigartige Ansicht der Welt von

Birds of Prey

Birds of Prey: Harleys kongeniale Partnerinnen

Romanesque

Roller Derby Harley

Gothams düstere Seite

Zurechnungsfähigkeit ist sowas von out

Crazy Nerds

Verpatzte Szenen

Darum geht's in "Birds of Prey"

Harley Quinn (Margot Robbie) ist zurück! Der Fanliebling aus "Suicide Squad" wurde von ihrem Puddin' abserviert. Ohne den Schutz des Jokers muss sich die Clownprinzessin des Verbrechens nun allein in Gotham durchschlagen und gerät prompt mit dem Untergrundkönig Roman Sionis alias Black Mask (Ewan McGregor) aneinander. Allerdings ist Harley nicht die Einzige, mit der Sionis noch eine Rechnung offen hat – und der Feind meines Feindes ist (nach reichlich Chaos) bekanntlich mein Freund.