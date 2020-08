"Birds of Prey"-Star wäre bei "Black Canary"-Serie sofort dabei

Die Comicverfilmung "Birds of Prey" erntete Anfang 2020 ein eher bescheidenes Einspielergebnis an den Kinokassen. Nichtsdestotrotz heimste vor allem die Besetzung des Films reichlich Lob von den DC-Fans ein. Auch Jurnee Smollett überzeugte die Anhänger als Black Canary. Ob es ein Wiedersehen mit ihrer Heldin geben wird? Smollett selbst wäre zumindest für ein Comeback bereit – egal, in welchem Format.

Im Interview mit Variety erklärt Jurnee Smollett für eine "Black Canary"-Serie würde sie "im Handumdrehen" als Darstellerin zurückkehren. "Es ist kein Geheimnis, wie sehr ich Black Canary liebe. Sie ist ein Traumcharakter und es war ein Traum, sie zu spielen", schwärmt Smollett. "Wenn die Dynamiken den richtigen Weg nehmen würden, würde ich es im Handumdrehen machen."

Sie habe durchaus schon über eine TV-Show nachgedacht, so der Hollywoodstar weiter. Wie eine "Black Canary"-Serie aussehen würde? "Sie wäre aufregend, das weiß ich."

Was ist mit "Birds of Prey 2"?

Mehr zum ersten Teil: Primetime Kritik zu "Birds of Prey": Harley Quinn hat gut lachen

Jurnee Smollett hätte allerdings auch nichts gegen einen zweiten "Birds of Prey"-Kinofilm einzuwenden, wie die Schauspielerin im Gespräch mit Entertainment Weekly erklärt. Sie liebe es einfach, Black Canary zu spielen, so Smollett. "Ich würde es absolut noch einmal tun, wenn ich die Chance dazu bekomme."

Unglücklicherweise dürfte es "Birds of Prey" schwer haben, grünes Licht für ein Sequel zu bekommen. Der Grund: Weltweit spielte der DC-Film nur etwas über 201 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo). Dieses Einspielergebnis mag angesichts eines Budgets von 84,5 Millionen Dollar zunächst nicht schlecht erscheinen. Im Vergleich zu anderen Comicverfilmungen wie "Avengers: Endgame" (Einspielergebnis: 2,79 Milliarden US-Dollar) oder "Aquaman" (1,14 Milliarden US-Dollar) schneidet "Birds of Prey" jedoch kläglich ab.