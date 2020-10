Bis Dir die Luft wegbleibt! Spielberg produziert "Tiny Toons"-Reboot

"We're tiny, we're toony, we're all a little looney": Jeder, der in den 1990er-Jahren aufgewachsen ist, kennt den Titelsong der Zeichentrickserie "Tiny Toon Abenteuer". Jetzt kehren Buster, Babs und ihre verrückten Freunde in einem Reboot zurück.

HBO Max hat gleich zwei Staffeln der neuen Serie geordert, die den Titel "Tiny Toony Loonversity" tragen wird. Steven Spielberg, der bereits das Original produzierte, kehrt als Executive Producer zurück, wie Variety berichtet.

Reboot so subversiv und clever wie das Original

Auch interessant: Primetime Diese 10 Zeichentrickserien musst Du als echtes 90er-Kind kennen

In der Zeichentrickserie "Tiny Toon Abenteuer" wurden Anfang der 1990er-Jahre die beliebten Looney Tunes wie Bugs Bunny und Daffy Duck als Kindercharaktere ins Serienformat überführt. In drei Staffeln erlebten Buster, Babs, Plucky Duck und andere Figuren diverse Abenteuer. Außerdem besuchten sie die ACME-Looniversität in Acme Acres, um die nächste Generation der Looney Tunes zu werden. Dabei werden sie von älteren Versionen ihrer selbst unterrichtet.

"'Tiny Toons Looniversity' wird all den cleveren, subversiven und intelligenten Humor einfangen, die 'Tiny Toon Abenteuer' zu einer herausragenden Serie machte", erklärt Tom Ascheim, Präsident von Warner Bros. Global Kids, Young Adults und Classics, in einem Statement (via Deadline). "Alte und neue Fans werden es lieben, wieder über und mit diesen Charakteren zu lachen".

Auch die "Animaniacs" kommen zurück

Steven Spielberg ist gerade schwer damit beschäftigt, alte Zeichentrickklassiker zurückzuholen. Neben dem "Tiny Toons"-Reboot ist er auch an einer Neuauflage der "Animaniacs" rund um die Warner-Geschwister Yakko, Wakko und Dot involviert. Sie erscheint im November auf dem US-Streamingdienst Hulu. Wann die "Tiny Toons Looniversity" auf HBO Max und hierzulande Premiere feiert, ist noch nicht bekannt.