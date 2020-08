Björk und Bill "Pennywise" Skarsgård spielen in neuem Horrorfilm mit

Was für ein Casting! Im neuen Film des Regisseurs der Horror-Hits "The Witch" und "The Lighthouse" spielt eine absolute Top-Besetzung mit. Nun wurde bekannt, dass die exzentrische Sängerin Björk auch eine Rolle übernehmen wird – als Hexe.

Die Stars stehen offenbar Schlange, um in "The Northman" von Robert Eggers mitzuspielen. Der Regisseur, der 2015 mit "The Witch" und mit "The Lighthouse" im Jahr 2019 gleich zwei fantastische Horrorfilme abgeliefert hat, hat einen absoluten Topcast versammelt.

Nicole Kidman und Ethan Hawke machen mit, außerdem Kate Dicke ("Game of Thrones") und Anya Taylor-Joy aus seinem Erstling "The Witch", seine "Lighthouse"-Stars Willem Dafoe und Robert Pattinson, Netflix-"Dracula" Claes Bang, die Skarsgård-Brüder Alexander und Bill (alias Pennywise aus den "Es"-Filmen) und nun also auch Björk. Puh.

Rachedrama im Eis

Worum es in "The Northman" gehen wird, wissen wir noch nicht sicher. Nur so viel steht fest: Es wird ein Rachedrama zur Zeit der ersten Jahrtausendwende und spielt in Björks Heimatland Island. Alexander Skarsgård gibt einen nordischen Prinzen, der seinen ermorderen Vater rächen will. Ob Björk den auf dem Gewissen hat? Sie wird nämlich eine slawische Hexe spielen.

Horror mit Anspruch

Wenn Regisseur Robert Eggers seinem Stil treu bleibt, dürfen wir uns auf einen Horrorfilm mit Anspruch freuen. Kreischende Teenies, Gruselpuppen und plump-blutige Gewaltexzesse? Nicht bei Eggers. Sein erster Film, "The Witch", war eine historisch akkurate Allegorie auf das sexuelle Erwachen einer jungen Frau und worum es im metaphern-schwangeren "The Lighthouse" ging, wissen wir immer noch nicht genau.

Die Dreharbeiten zu "The Northman" haben erst vor ein paar Tagen begonnen, ein Erscheinungstermin steht noch nicht fest.