"Black Adam"-Cast wächst: Darsteller für Hawkman gefunden

Und schon gibt es ein neues Mitglied in der "Black Adam"-Familie: Aldis Hodge stößt zum Cast und spielt an der Seite von Dwayne Johnson den Superhelden Hawkman.

Nach zahlreichen Berichten, dass Aldis Hodge sich "in finalen Verhandlungen" befinde, bestätigt der Schauspieler nun selbst via Instagram, dass der Deal in trockenen Tüchern ist. "Nun ist die Katze aus dem Sack. Dwayne, es ist mir eine Ehre, zu Dir, Noah Centineo und der gesamten 'Black Adam'/DCU-Familie zu stoßen. Los geht's!", kommentiert er sein Instagram-Foto, das den Comichelden Hawkman zeigt.

Dwayne Johnson freut sich über "Black Adam"-Zuwachs

Und auch Dwayne Johnson meldet sich via Instagram zu Wort: "Das ist Hawkman. Es ist eine Freude, Aldis Hodge in 'Black Adam' begrüßen zu dürfen. Hawkman ist eine wichtige Hauptfigur in unserem Film, er ist der hitzige Anführer der JSA (Justice Society of America) und einer der beliebtesten und legendärsten Charaktere im DC Universum."

Weitaus unterhaltsamer ist allerdings die Geschichte, die Dwayne Johnson im Anschluss beschreibt. Er selbst wollte Aldis Hodge die Casting-Zusage zukommen lassen.

Aldis: "Hallo?"

Dwayne Johnson: "Hallo, ich würde gerne mit Aldis sprechen."

Aldis: "Wer ist da?"

DJ: "Hier ist Dwayne Johnson.

*lange Pause*

Aldis: "Wer auch immer das ist, verarsch mich nicht am Telefon."

DJ: "Hier ist Dwayne, ist da Aldis?"

*noch längere Pause*

Aldis: "Ey, das ist wirklich nicht lustig. Ich habe gesagt, du sollst das lassen am Telefon."

DJ: "Aldis, hier ist DJ. Ich rufe dich nur an, um mich für Dein Video zum Vorsprechen zu bedanken – es war großartig und ich weiß deinen Aufwand wirklich zu schätzen. Ich wollte nur Danke sagen und dir viel Glück für die Zukunft wünschen. Und noch eine Sache: Willkommen bei 'Black Adam'."

*längste Pause*

Aldis: "Es tut mir leid, kannst du kurz dranbleiben?"

*Er legt sein Telefon hin, geht weg und alles, was ich hören kann, sind undeutliche Rufe*

Aldis: "DJAYYYY OHHHHH SHIT!!!!!!"

*Ich lache mich inzwischen tot*

DJ: "Geht's dir gut? Du wirst die Rolle rocken!"

Wer ist Hawkman?

Hawkman war einst Teil der Justice League und der Justice Society of America. Er trägt eine goldene Rüstung, die aufgrund des besonderen Metalls schützt, durch deren Hilfe er aber auch fliegen kann. Hawkman ist außerdem übermenschlich stark und kann extrem hohe Temperaturen aushalten. Seine Signature-Waffe ist eine Keule. Warum er Falkenmann heißt? Er kann sehr gut und vor allem sehr weit sehen – wie ein Falke eben.