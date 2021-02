"Black Panther"-Regisseur dreht Spin-off-Serie für Disney+

Wakanda forever! "Black Panther"-Regisseur Ryan Coogler dehnt seinen Vertrag mit Disney aus und wird mehrere Serien für Disney+ entwickeln. Die erste soll ein Spin-off zum Marvel-Blockbuster werden und in Wakanda spielen.

Aktuell arbeitet Ryan Coogler an "Black Panther 2", zu dem die Dreharbeiten noch in diesem Jahr starten sollen, wie Deadline berichtet. Doch anschließend könnte er schon damit beginnen, an der Spin-off-Serie für Disney+ zu arbeiten.

Fans feiern "Black Panther"-Serie

Worum genau es in der Serie gehen wird, ist noch nicht bekannt. Nur, dass es eine Dramaserie sein soll, die im Königreich von Wakanda angesiedelt ist. Ob sie zur gleichen Zeit von "Black Panther" spielt, ist noch unklar.

"Black Panther"-Fans sind schon jetzt ganz aus dem Häuschen und lassen ihrer Euphorie in den sozialen Medien freien Lauf. Einer von ihnen hält es zum Beispiel nicht für einen Zufall, dass die Ankündigung und der in den USA zelebrierte Black History Month zusammenfallen.

Ein anderer Twitter-User wünscht sich einen Fokus der Disney+-Serie auf die weiblichen Charaktere in Wakanda:

Disney freut sich über stärkere Zusammenarbeit

"Ryan Coogler ist ein einzigartiger Geschichtenerzähler, dessen Vision und Bandbreite ihn zu einem der außergewöhnlichsten Filmemacher seiner Generation machen", schwärmt der ehemalige Disney-Chef Bob Iger von dem Regisseur. "Mit 'Black Panther' hat Ryan eine bahnbrechende Geschichte und ikonische Charaktere in einer bedeutenden und erinnerungswürdigen Art und Weise zum Leben erweckt. Er hat einen Wendepunkt in der Kulturgeschichte erschaffen. Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung mit ihm zu stärken und noch mehr großartige Geschichten mit Ryan und seinem Team erzählen zu können."