"Black Widow" und mehr: MCU-Filme bekommen neue Kinostart-Termine

Lange war unklar, wann die für 2020 geplanten Filme des Marvel Cinematic Universe ins Kino kommen. Nun hat sich das Studio zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, wie die neuen Kinostart-Termine von "Black Widow", "The Eternals", "Thor 4" und den anderen MCU-Filmen von Phase 4 lauten.

Demnach ist "Black Widow" der einzige MCU-Film, der 2020 in den Kinos starten wird. Ursprünglich sollte der Solofilm von Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) Ende April auf der großen Leinwand starten. Nun feiert sie ihren Einstand am 6. November in den US-amerikanischen Lichtspielhäusern. Auch wenn es noch nicht bestätigt ist, aber in Deutschland dürfte "Black Widow" damit voraussichtlich am 5. November anlaufen.

Neue Kinostarts für Phase 4

Damit verschiebt sich der gesamte Fahrplan von Marvel für Phase 4 weit nach hinten. Da "Black Widow" den Kinostart von "The Eternals" übernimmt, starten die gottgleichen Supermenschen erst am 12. Februar 2021 in den (US-)Kinos – und übernehmen damit das Datum von "Shang Chi".

Bedeutet: Der Martial-Arts-Kämpfer feiert sein Solodebüt am 7. Mai 2021 auf der Leinwand, wodurch sich wiederum "Doctor Strange 2" auf den 5. November 2021 verschiebt. An diesem Tag sollte ursprünglich "Thor 4: Love and Thunder" starten. Hier lautet das neue Datum: 18. Februar 2022!

Unverhofft kommt oft

Eine kleine Überraschung gibt es immerhin: Bisher hat Marvel in seiner Liste künftiger Filme einen noch unbekannten Titel für den 8. Juli 2022 geführt. Nun ist klar: Dabei handelt es sich um den Start von "Captain Marvel 2".

Hier noch einmal alle neuen Kinostarts im Überblick: