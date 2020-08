"Bloodshot" feiert Comeback in die Kinos – ziehen weitere Filme nach?

Kaum ist "Bloodshot" im März dieses Jahres in den Kinos angelaufen, flog er auch schon wieder raus. Der Grund: Die andauernde Corona-Pandemie machte den Kinobetreibern und Filmstudios einen Strich durch die Rechnung. Doch der Film mit Vin Diesel feiert bald sein Comeback auf die Leinwand.

In Amerika lief "Bloodshot" gerade einmal vier Tage, bevor die Kinos weltweit dicht gemacht haben. Ärgerlich für alle Filme, die gerade erst anliefen oder kurz davor waren, Premiere zu feiern.

Vom Kino nach Hause und wieder ins Kino

Wie die US-amerikanische Kinokette AMC Theatres via Twitter bekannt gibt, werden sie "Bloodshot" allerdings wieder ins Programm aufnehmen. Ab dem 20. August wird der unzerstörbare Held sich erneut über die Leinwände prügeln. Ob ein Re-Release auch in Deutschland geplant ist, ist noch unklar.

Echte Fans von Vin Diesel und seinem übermenschlichen Helden kamen kurz nach der Kinoschließung trotzdem in den Genuss von "Bloodshot": Das Filmstudio Sony reagierte schnell und sorgte umgehend für eine Veröffentlichung via Video-on-Demand. Den Helden auf der Leinwand zu sehen, ist allerdings noch einmal eine ganz andere Hausnummer.

Werden noch andere Filme erneut gezeigt?

Ein ähnliches Schicksal traf Anfang März auch den Animationsfilm "Onward: Keine halben Sachen". Das Pixar-Abenteuer landete ebenfalls kurz nach dem Kinostart auf mehreren Video-on-Demand-Portalen. Aktuell läuft der Film aber auch wieder in einigen deutschen Kinos. Gut möglich, dass weitere Studios ihre Filme erneut auf die Leinwand bringen, um das Publikum wieder in die Kinos zu locken und vor allem einige finanzielle Defizite auszubügeln. Wer weiß, vielleicht sehen wir "Bloodshot" bald auch in Deutschland im großen Stil wieder.