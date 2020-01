Böser Zauber? "Doctor Strange 2" verliert seinen Regisseur

Paukenschlag: Scott Derrikson ist nicht länger Regisseur von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Der Filmemacher, der bereits den ersten Blockbuster rund um den Sorcerer Supreme inszenierte, kehrt dem Sequel aufgrund von "kreativen Differenzen" mit Marvel Studios den Rücken.

Die Entscheidung für Derriksons Exit sei einvernehmlich gefallen, so Marvel gegenüber dem Branchenblatt Variety. Der Ex-Regisseur von "Doctor Strange 2" bestätigt die Darstellung. "Marvel und ich haben aufgrund kreativer Differenzen gemeinsam beschlossen, bei 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' getrennte Wege zu gehen", erklärt Scott Derrikson auf Twitter. Er werde aber weiterhin als ausführender Produzent an dem Film beteiligt sein. Um welche "kreativen Differenzen" es sich genau handelt, verrät keine der beiden Parteien.

Wer wird neuer "Doctor Strange 2"-Regisseur?

Empfehlungen des Autors: Primetime Kevin Feige teasert neue Charaktere für "Doctor Strange 2" an

Die Arbeiten an "Doctor Strange 2" sollen trotz allem im Mai 2020 beginnen, Marvel Studios sucht bereits nach einem Ersatz für Scott Derrikson. Die spannende Frage ist, ob "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" trotz des Regiewechsels die Horror-Richtung einschlagen wird, die Scott Derrikson und Marvel-Studios-Boss Kevin Feige angeteasert haben.

Die Hexe und der Zauberer – und Wong

Sicher ist, dass Benedict Cumberbatch als magischer Titelheld zurückkehren wird. Marvels "Meister der Mystischen Künste" bekommt Gesellschaft von Elizabeth Olsens Scarlet Witch und Sidekick Wong, einmal mehr gespielt von Benedict Wong.