"Bridgerton"-Star für "Dungeons & Dragons"-Verfilmung gecastet

Die Produktion an der "Dungeons & Dragons"-Verfilmung schreitet immer weiter voran. Mit Regé-Jean Page wächst der Cast und der "Bridgerton"-Star soll sich gleich eine der Hauptrollen gesichert haben.

Regé-Jean Page befindet sich in bester Gesellschaft. Sowohl Chris Pine ("Star Trek") als auch Michelle Rodriguez ("Fast & Furious") und Justice Smith ("Pokémon Meisterdetektiv Pikachu") sind bereits an Bord der "Dungeons & Dragons"-Verfilmung.

Regé-Jean Page erobert Hollywood

Page hat zuletzt mit seiner Rolle des Duke of Hastings in der überaus erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton" für Furore gesorgt. Seinem Charme ist nicht nur Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) erlegen, sondern auch zahlreiche Zuschauer vor den Bildschirmen.

Seine erste Rolle ergatterte Regé-Jean Page in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1", damals war er allerdings nur als Komparse im Film. Nach seinem Abschluss an der Schauspielschule in London sammelte er erste Erfahrungen auf der Theaterbühne. Nach kleineren TV-Rollen spielte er 2018 in zwei Staffeln der Justiz-Serie "For the People". Außerdem war er in "Mortal Engines" zu sehen.

Geht die "Dungeons & Dragons"-Verfilmung endlich voran?

Über die "Dungeons & Dragons"-Verfilmung ist aktuell nur sehr wenig bekannt. Worum es geht, ist noch genauso unklar wie die Rollen, die die oben genannten Schauspieler übernehmen werden. Wenn die Produktion allerdings weiter so voranschreitet wie momentan, könnte zumindest der Kinostart im Mai 2022 eingehalten werden.

Immerhin sind mit Jonathan Goldstein und John Francis Daley endlich zwei Regisseure gefunden, die "Dungeons & Dragons" auf die Leinwand bringen wollen und auch das Drehbuch beisteuern. Zuvor waren eigentlich andere Regisseure gesetzt, die jedoch nacheinander abgesprungen sind.