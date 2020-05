"Bumblebee 2" oder "Beast Wars"? Neuer "Transformers"-Film kommt 2022

Das "Transformers"-Franchise ist noch lange kein Fall für die Schrottpresse: Ein weiterer Live-Action-Film der Kinoreihe ist auf dem Weg, und Filmstudio Paramount Pictures hat sogar schon den Starttermin für das neue Alien-Roboter-Spektakel verkündet. Bleibt jedoch die Frage, welches der zuletzt geplanten Projekte den Sprung auf die große Leinwand schafft.

Am 24. Juni 2022 wird ein neuer "Transformers"-Film in den US-Kinos anlaufen, meldet The Wrap. Genaue Details zum neuen Ableger sind noch nicht bekannt. Sicher ist nur: Das neue Kapitel wird eine Live-Action-Verfilmung, um das jüngst angekündigte animierte "Transformers"-Prequel dürfte es sich somit nicht handeln.

Welcher "Transformers"-Film erscheint 2022?

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um eines der im Januar angekündigten Projekte handelt. Damals wurde bekannt, dass Paramount und Hasbro zwei weitere "Transformers"-Filme entwickeln. Zum einen arbeitet "Murder Mystery"-Autor James Vanderbilt an einem Reboot, das auf der Serie "Transformers: Beast Wars" basieren soll. Zum anderen liefert "Army of the Dead"-Autor Joby Harold das Drehbuch für ein mögliches Spin-off oder Sequel zu "Bumblebee" (2018).

Bislang wird jedoch kein Regisseur mit einem der Projekte in Verbindung gebracht. Und auch zum Plot schweigen die Filmemacher bislang.

Transformers vs. Superhelden

Ein Blick auf den aktuellen Terminkalender für den Sommer 2022 zeigt: Der neue "Transformers"-Film dürfte an den Kinokassen vornehmlich mit Superhelden konkurrieren. Der DC-Film "The Flash" wird voraussichtlich am 3. Juni 2022 in den US-Kinos starten, das Disney-Sequel "Captain Marvel 2" ist für den 7. Juli 2022 angekündigt.