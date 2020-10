"Cabal - Die Brut der Nacht" als Serie vom "Trick 'r Treat"-Regisseur

Erinnert sich noch jemand an "Cabal – Die Brut der Nacht" aus den 90ern? Der fantasievolle Horrorfilm vom "Hellraiser"-Schöpfer Clive Barker erfährt demnächst eine Neuauflage in Serienform. Und das vom Regisseur des feinen Weihnachtsgruslers "Trick 'r Treat".

Im Gespräch mit ComingSoon hat Clive Barker persönlich verraten, dass er gerade an der "Bibel" für die kommende Serie zu "Cabal – Die Brut der Nacht" arbeitet – also eine Art Design-Leitfaden, in der alle relevanten Eckpunkte der Geschichte festgehalten werden. Auf dem Regiestuhl wird Michael Dougherty sitzen, der den tollen "Trick 'r Treat" gemacht hat (yeah!) und den nicht so tollen "Godzilla 2: King of the Monsters" (meh).

Ein Regisseur als Killer

Weitere Details haben wir zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht. Wann und wo "Cabal" startet, steht noch nicht fest, wir halten selbstverständlich aber die Augen offen. Und ich persönlich hoffe, dass der Serienadaption von "Cabal" mehr Erfolg vergönnt ist als dem Kinofilm.

"Cabal – Die Brut der Nacht" kam 1990 in die Kinos und floppte ziemlich. Für Hardcore-Horrorfans war das düstere Märchen zu verspielt und nicht hart genug. In "Cabal" geht es um den jungen Aaron Boone, der seine Verlobte umgebracht haben soll. Er sucht Schutz bei der titelgebenden Nachtbrut; Mensch-Monster-Hybriden, die sich in der geheimen Untergrund-Stadt Midian vor den Menschen verstecken. Kult-Charakter hat der Auftritt des kanadischen Regisseurs David Cronenberg, der den wahren Killer Decker spielt!

Zweiter Frühling für Clive Barker?

Für Clive Barker bricht offenbar gerade ein zweiter Frühling an. Momentan sind mehrere Projekte in der Arbeit, die auf seinen Werken beruhen. Anfang Oktober läuft auf Hulu eine Neuverfilmung seiner "Bücher des Blutes", auf HBO startet bald eine neue "Hellraiser"-Serie, der "Candyman"-Kinofilm steht in den Startlöchern – und nun eben auch "Cabal". Tolles Geschenk für Horror-Fans! Aber was ist eigentlich mit der versprochenen Serie zu "Tortured Souls"...?