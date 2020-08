"Carnival Row": Staffel 2 der Fantasyserie ist im Kasten

Feenstaub für "Carnival Row": Die Dreharbeiten zu Staffel 2 der Fantasyserie sind beendet. Sie begannen bereits im November 2019, mussten wegen der Corona-Pandemie jedoch unterbrochen werden.

Es fehlten nur noch Dreharbeiten im Umfang von zwei Wochen, die das Team rund um Orlando Bloom und Cara Delevingne nun in Tschechien unter strengen Corona-Auflagen durchführen konnte. Das berichtet Deadline.

Tschechien profitiert von "Carnival Row"-Dreharbeiten

Für Tschechien ist es ein echter Glücksfall, dass die Fantasyserie von Amazon Studios in der mitteleuropäischen Republik umgesetzt wird. "'Carnival Row' ist die Produktion, bei der ausländische Filmemacher das meiste Geld in Tschechien ausgegeben haben", zitiert Deadline Helena Bezděk Fraňková, die Leiterin des Tschechischen Filmfonds.

Von den 900 Mitarbeitern der Crew seien 90 Prozent aus Tschechien gewesen. Sie bauten unter anderem die aufwendigen Sets in den Barrandov Studios in Prag. Außerdem wurde an verschiedenen anderen Locations wie Schloss Sychrov, der nordböhmischen Stadt Liberec und Libochoviche an der Eger gefilmt.

Orlando Bloom meets Fantasy und Steampunk

Zum Inhalt von Staffel 2 ist leider noch nichts bekannt. "Carnival Row" spielt in einem alternativen viktorianischen Zeitalter mit Steampunk-Elementen, das von Fabelwesen bevölkert ist. Der Stadtstaat "The Burgue" ist dabei der Brennpunkt der Auseinandersetzungen zwischen den machthabenden Menschen und den zugewanderten und unterdrückten Feen, Faunen, Pucks und anderen nicht-menschlichen Wesen.

Mittendrin ermittelt der Polizeiinspektor Rycroft "Philo" Philostrate (Orlando Bloom) in einem Mordfall, bei dem er seiner alte Liebe Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), einer Fae, wiederbegegnet. Staffel 1 war 2020 für drei Primetime-Emmys nominiert.

Bislang gibt es keinen Starttermin für Staffel 2 von "Carnival Row".