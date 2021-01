Cast wächst: Bösewicht für "Dexter"-Revival gefunden

Es gibt ein Update zum geplanten "Dexter"-Revival: Schauspieler und Synchronsprecher Clancy Brown stößt zum Cast und wird in den neuen Folgen zum Gegenspieler von Dexter Morgan.

Der Charakter, den Clancy Brown in "Dexter" spielen wird, heißt Kurt Caldwell und wird der Hauptantagonist, wie Variety berichtet. Caldwell wird als jemand beschrieben, der den amerikanischen Traum lebt: Angefangen als LKW-Fahrer hat er sich über die Jahre nach oben gearbeitet und an Ruhm und Ansehen gewonnen.

Leg' Dich nicht mit Caldwell an ...

Zum Zeitpunkt, zu dem das "Dexter"-Revival spielt, hat er sich zum indirekten Bürgermeister von Iron Lake hochgearbeitet. Die Bewohner lieben ihn, Caldwell weiß seine Macht gezielt einzusetzen und wer ihm den Rücken freihält, kann sich seiner Loyalität sicher sein. Doch wehe, jemand kreuzt Caldwells Weg oder hat es auf seine Familie abgesehen ...

Wiedersehen mit "Dexter" noch diesen Herbst?

In welcher Weise Morgan Dexter und Kurt Caldwell aufeinandertreffen werden, ist aktuell noch unklar. Überhaupt ist nur wenig über das Revival bekannt. Sicher ist nur, dass der US-Sender Showtime zehn neue Folgen geordert hat und die Produktion in diesem Jahr beginnen soll. Angepeilt ist ein Start im Herbst 2021.

Wer ist Clancy Brown?

Der aus dem US-Bundesstaat Ohio stammende Brown ist seit 1983 im Schauspielgeschäft tätig. Unter anderem spielte er 1986 in "Highlander" mit und auch im hochgelobten Drama "Die Verurteilten" von Frank Darabont ist er zu sehen. Inzwischen hat er in fast 300 Produktionen unterschiedlichster Art mitgewirkt. Nicht nur, dass er in Filmen und Serien mitspielt, er ist auch als Synchronsprecher tätig. So leiht er seit 20 Jahren in "SpongeBob Schwammkopf" Mr. Krabs seine Stimme.