"Castlevania": Staffel 4 der Anime-Serie bekommt grünes Licht

Anime-Fans können sich freuen: "Castlevania" kehrt für eine vierte Staffel zurück auf die Streaming-Bildschirme. Die News kommt nur gut drei Wochen, nachdem Staffel 3 auf Netflix Premiere feierte.

Die frohe Kunde enthüllte Netflix auf seinem offiziellen Twitter-Account. In einem kurzen Clip wirft der Forgemaster Isaac einen Blick in seinen magischen Spiegel, der ihm bereits in der aktuellen Season treue Dienste leistete – und siehe da: "Staffel 4 kommt".

Staffel 3 begeistert Kritiker

Informationen zu Handlung, Episodenzahl und Veröffentlichungstermin sind noch nicht bekannt. Dauert die Produktion ebenso lang wie zwischen Staffel 2 und 3, können Fans allerdings erst in knapp anderthalb Jahren mit neuen Abenteuern von Monsterjäger Trevor, Magierin Sypha und Dracula-Spross Alucard rechnen.

Überraschend ist die Verlängerung der Anime-Serie nicht. Nicht nur, dass viele Handlungsstränge am Ende von Staffel 3 offen gelassen wurden. Bei Kritikern ließen die neuen Folgen keine Wünsche offen. Auf dem Bewertungsportal Rotten Tomatoes hält die Serie einen Score von 100 Prozent. Die übereinstimmende Meinung: "'Castlevanias' atemberaubend inszenierte dritte Staffel baut weiterhin auf das Spiel auf und taucht mit Humor, Herz, und viel blutiger Action tiefer in die Charaktere ein."

"Castlevania" hat eine lange Geschichte

Die Serie beruht auf der gleichnamigen Videospielreihe von Konami, in der Vampirjäger Belmont gegen Fürst Dracula und seine Monster kämpft. Seit 1987 sind über 20 Titel für verschiedene Systeme erschienen.