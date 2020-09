"Chadwick Boseman: A Tribute for a King": Special jetzt auf Disney+

Vor einer Woche erschütterte die Nachricht vom Tod des "Black Panther"-Stars Chadwick Boseman die Welt. Wenige Tage später erschien auf dem US-Sender ABC ein 40-minütiges Special namens "Chadwick Boseman: A Tribute for a King", das dem Leben und der Wirkung des Hollywoodstars gedachte. Nun haben auch Fans außerhalb der USA die Möglichkeit, sich die Ehrung Bosemans anzusehen.

Ab sofort ist "Chadwick Boseman: A Tribute for a King" auf Disney+ verfügbar, wie der Mauskonzern via Twitter verkündet.

Vermächtnis von Chadwick Boseman wird geehrt

Das Special finden Fans auf der "Black Panther"-Seite auf Disney+. Hier ist es unter den Special Features gelistet. "A Tribute for a King" wird von Robin Roberts moderiert und feiert und ehrt laut Disney "das Leben, Vermächtnis, die Karriere und die kulturelle Prägung, die Chadwick vor und abseits der Kameras hinterlassen hat." Dazu kommen Prominente, Politiker und auch Fans weltweit zu Wort. Vertraute und Kollegen geben zudem Einblicke auf den Gesundheitszustand des Schauspielers.

Hollywoodstar erweckte ikonische Rollen zum Leben

Erst zu seinem Tod am 28. August war bekannt geworden, dass Chadwick bereits vor vier Jahren an Darmkrebs erkrankt war. Damit absolvierte der Kalifornier nahezu alle seine Auftritte als Marvel-Held T'Challa, während er gegen den Krebs kämpfte. Neben dem MCU-König spielte er andere ikonische Rollen wie Jackie Robinson, den ersten afroamerikanischen Baseballspieler, in "42 – Die wahre Geschichte einer Sportlegende" und die Musikikone James Brown in "Get on Up".