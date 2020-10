"Chilling Adventures of Sabrina": Teaser und Starttermin für Staffel 4

Bald hat es sich ausgehext! Mit Staffel 4 endet die Fantasyserie "Chilling Adventures of Sabrina". Doch die Teeniehexe verabschiedet sich nicht sang- und klanglos: Ein erster Teaser beweist, dass Sabrina für ihren letzten Auftritt noch mal alles gibt. Und Satan sei Dank, wir bekommen die finale Staffel sogar noch dieses Jahr zu sehen – zumindest knapp.

Ab Silvester und damit dem 31. Dezember sind die acht neuen Folgen von "Chilling Adventures of Sabrina" auf Netflix abrufbar. Darin bekommen es Sabrina und ihre Freunde mit einer nie da gewesenen Bedrohung zu tun, wie Cousin Ambrose (Chance Perdomo) im Teaser unheilvoll verkündet.

"Eldritch Terrors" und ein Liebescomeback?

"Es ist Zeit für das letzte Kapitel"- wird im Clip in großen Lettern eingeblendet. Passend dazu gibt es einen kleinen Rückblick auf Sabrinas (Kiernan Shipka) bisherige Abenteuer sowie eine wahre Flut von neuen Bildern, die dunkle Magie und Schrecken satt für die finalen Folgen verspricht. Wie das alles zusammenhängt, verrät der Clip noch nicht. Doch wir wissen bereits, dass sich Sabrina in Staffel 4 den sogenannten "Eldritch Terrors" stellen muss.

Dabei handelt es sich um Kreaturen, die von Vater Blackwood heraufbeschworen wurden. Der Hexenzirkel nimmt gemeinsam mit dem Fright Club den Kampf gegen sie auf. Außerdem deutet der Teaser an, dass Sabrina sich mit ihrem Hexer-Exfreund Nick (Gavin Leatherwood) aussöhnen könnte. Netflix verspricht, dass die Geschichte "gruselig, sexy und übernatürlich" abgeschlossen wird.

Staffel 5 kommt anders als erwartet

Die Serie "Chilling Adventures of Sabrina" beruht auf den gleichnamigen Archie Comics. Sie sind ein düsteres Reboot der erfolgreichen "Sabrina the Teenage Witch"-Reihe, die als "Sabrina – Total Verhext" ebenfalls ins Serienformat überführt wurde. Eigentlich war für Staffel 5 von "Chilling Adventures of Sabrina" ein Cross-over mit der Netflixserie "Riverdale" geplant. Dieses wird laut Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa nun in Form eines Comics verwirklicht.