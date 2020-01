"Chilling Adventures of Sabrina"-Trailer zu Staffel 3: Hell, yeah!

In genau einer Woche ist es soweit: Die Teenager-Hexe Sabrina kehrt mit Staffel 3 von "Chilling Adventures of Sabrina" zurück. Nun gibt es den ersten Trailer – und der macht deutlich: Sabrina, ihrem Hexenzirkel und ihren menschlichen Freunden steht ein wahrer Höllentrip bevor!

Der Kirche der Nacht rund um Pater Blackwood hat Sabrina bereits den Garaus gemacht, in Staffel 3 ist nun die Hölle an der Reihe. Doch ihr entmachteter Vater Luzifer warnt Sabrina: "Ist das Gleichgewicht der Hölle gestört, ist es das auch im Himmel und auch auf Erden so. Um ein Reich zu bewahren, ist es unumgänglich, alle zu bewahren." Wird Sabrina ihr Schicksal annehmen und den Höllenthron für sich beanspruchen?

Sabrina setzt Himmel und Hölle in Bewegung

Dabei möchte Sabrina eigentlich nur ihren Freund Nick retten, in dessen Körper der dunkle Lord eingesperrt wurde und der nun in der Hölle unendliche Qualen erleiden muss. Sie gründet mit ihren menschlichen Freunden Harvey, Rosalind und Theo den "Schreckens-Club", um Nick aus der Verdammnis zu retten. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass sie sich zur Königin der Hölle erklären muss. Was nicht so einfach ist: Madame Satan alias Lilith und der charmante Höllenprinz Caliban machen ihr Konkurrenz.

Eine heidnische Sekte bedroht den Hexenzirkel

Und dann ist da noch der mysteriöse Jahrmarkt, der in Greendale Halt macht. Hinter den Schaustellern verbergen sich die Mitglieder einer heidnischen Sekte. Die Gruppe will eine uralte böse Macht erwecken, um den Hexenzirkel zu vernichten.