Christopher Nolans neuer Film "Tenet" wird schon wieder verschoben

Vor wenigen Tagen erst hat Warner Bros. den Kinostart von "Tenet" um zwei Wochen verschoben – nur um den Film jetzt um weitere zwei Wochen nach hinten zu schieben! Das Studio will mit dem neuen Film von Christopher Nolan auf Nummer sicher gehen.

Ursprünglich sollte "Tenet" am 16. Juli in den deutschen Kinos starten, dann kam Corona. Der Release wurde auf den 30. Juli verlegt – auf den 50. Geburtstag von Christopher Nolan. Doch auch dieser Termin ist nicht mehr aktuell: Wie unter anderem Variety berichtet, startet "Tenet" nun am 12. August. Warner Bros. testet damit eine neue Veröffentlichungsstrategie.

Corona gibt den Weg vor

"Warner Bros. hat sich dazu verpflichtet, 'Tenet' für die Zuschauer auf die Leinwand zu bringen, sobald die Kinobetreiber bereit sind und die Verantwortlichen des Gesundheitswesens ihre Zustimmung geben", äußert sich ein Sprecher des Studios zum Kinostart. "Momentan müssen wir ganz besonders flexibel sein, weshalb wir diesen Kinostart nicht wie einen normalen behandeln. Darum veröffentlichen wir den Film mitten in der Woche, um den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, 'Tenet' dann zu sehen, wenn sie es für richtig halten. Und wir planen, den Film länger als üblich zu zeigen, um eine andere, aber nicht weniger erfolgreiche Veröffentlichungsstrategie zu entwickeln."

Kinostart von "Mulan" in Gefahr

Vor allem in New York und Los Angeles, zwei wichtigen Städten hinsichtlich des finanziellen Erfolgs eines Films, steigen die Zahlen der Corona-Infektionen wieder an. Darum könnte inzwischen auch der Kinostart von "Mulan" in Gefahr sein. Disney hält nach wie vor stoisch am Release am 23. Juli fest. Experten gehen jedoch davon aus, dass der Kinostart verschoben wird. Es bleibt spannend.