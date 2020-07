"Chucky": Erster Teaser-Trailer zur neuen TV-Serie gibt Rätsel auf

Es tut sich endlich was bei der angekündigten "Chucky"-Serie. Nachdem es zuletzt eher still um die neue Spielwiese der Horrorpuppe geworden war, meldet sich der rothaarige Schrecken jetzt im ersten Teaser-Trailer zur TV-Show zurück.

Auffällig: Obwohl der Clip im Grunde kaum Infos preisgibt, weicht das Gezeigte auf den ersten Blick doch deutlich von dem ab, was für die Handlung der geplanten "Chucky"-Serie bisher angekündigt war.

Im ersten "Chucky"-Teaser geht's mysteriös zu

Ein verlassener Spielzeugladen bei Nacht. Langsam tastet die Kamera die Regale ab – und bleibt am Ende auf der dunklen Silhouette von Chucky hängen, der mit gezücktem Messer die Passanten vor der Ladentür zu beobachten scheint. Eine mehr als angemessen gruselige Einführung für den rothaarigen Schrecken aus der Spielzeugschachtel.

Allerdings waren wir bisher davon ausgegangen, dass wir es in der neuen Serie mit einem Second-Hand-Chucky zu tun bekommen würden. Denn als Ursprung von Chuckys neuer Kill-Tour war ein Garagenverkauf angekündigt.

Serie kommt mit alten Bekannten

Natürlich wissen wir derzeit nicht, ob es sich bei dem Spielzeugladen tatsächlich um Chuckys aktuellen Ursprungsort handelt – oder ob er vielleicht einen alten "Freund" besucht. Immerhin kündigte Franchise-Schöpfer Don Mancini bereits vor einiger Zeit an, dass in der Serie sowohl alte Feinde als auch Verbündete der Mörderpuppe zum Zuge kommen sollen.

Bestätigt ist bisher, dass Jennifer Tilly auch in der neuen Serie wieder dabei sein wird. Die Schauspielerin war in vier Teilen der ursprünglichen Filmreihe als Chuckys Braut Tiffany zu sehen. Franchise-Schöpfer Don Mancini ist ebenfalls an Bord und hat den Teaser als Erster auf seinem neuen Instagram-Profil geteilt. Das Trio komplett macht Brad Dourif, der auch in der Original-Filmreihe der Mörderpuppe seine Stimme leiht.