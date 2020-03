Coronavirus: Start von "Mulan", "Fast & Furious 9" und mehr verschoben

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" war nur der Anfang: Nach dem Agentenfilm werden nun die Starttermine zahlreicher weiterer Filme verlegt. Der Grund: die weltweite Ausbreitung von COVID-19, dem Coronavirus. Welche Kinostarts aktuell betroffen sind, erfährst Du im Folgenden.

Da immer mehr Großveranstaltungen abgesagt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus' zu verlangsamen, zieht nun auch Hollywood Konsequenzen: Zahlreiche Kinostarts werden um Monate nach hinten verschoben. So erscheint beispielsweise "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" statt im April erst im November 2020. Grund dürfte neben der Ansteckungsgefahr auch die Angst vor miesen Einspielergebnissen sein. Schließlich zählt ausgerechnet das vom Coronavirus stark betroffene China normalerweise zu den größten Absatzmärkten der Kinoindustrie.

Am härtesten trifft es das Raser-Sequel "Fast & Furious 9": Der Film mit Vin Diesel wurde um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben!

Verschobene Kinofilme im Überblick

Da immer mehr Starttermine von den Filmstudios verlegt werden, haben wir für Dich folgende Liste zusammengestellt, in der alle wichtigen Verschiebungen aufgeführt sind. Nicht alle Filme haben bereits einen neuen Termin für den Kinostart erhalten. Diese sind mit "tba" ("to be announced", zu Deutsch: "wird noch bekannt gegeben") gekennzeichnet.

Auch an den Serien- und Filmsets herrscht unterdessen Ausnahmezustand. Die Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy", "Riverdale", "Mission: Impossible 7" und "The Falcon and the Winter Soldier" wurden unterbrochen.