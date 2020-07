Cowabunga! "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Reboot in Arbeit

Bestell schon mal eine Pizza, denn die Teenage Mutant Ninja Turtles kehren zurück auf die große Leinwand. Nickelodeon spendiert den mutierten Schildkröten Raphael, Michelangelo, Donatello und Leonardo ein Reboot. Unterstützung gibt es ausgerechnet von den Machern der brutalen Anti-Superhelden-Serie "The Boys".

Laut einem Bericht von Deadline werden Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver mit ihrer Firma Point Grey Pictures die Produktion der Neuauflage verantworten. Das Team adaptierte zuvor bereits die Comics zu "The Boys" und "Preacher" im Serienformat. Mit "Teenage Mutant Ninja Turtles" kommt nun eine Comicverfilmung fürs Kino hinzu.

Animierter Neustart für die Turtles

Zuletzt waren die "Teenage Mutant Ninja Turtles" 2014 und 2016 in den Kinos zu sehen. "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows", der zweite der beiden Live-Action-Filme, brachte an den Kinokassen jedoch nicht den erwarteten Erfolg. Das kommende Reboot kehrt deshalb zu seinen animierten Wurzeln zurück: Die Comicverfilmung werde CGI-animiert, meldet Deadline. Demnach dürfte der neue Film mehr mit dem animierten Spielfilm von 2007 und der Nickelodeon-Serie gemein haben als mit den Live-Action-Filmen.

Animationsexperte übernimmt Regie

Als Regisseur wurde Jeff Rowe verpflichtet. Der Filmemacher und Drehbuchautor ist bekannt für seine Arbeit an Animationsserien wie "Disenchantment" und "Willkommen in Gravity Falls". Das Drehbuch liefert Brendan O'Brien ("Bad Neighbors"). Filmstudio Paramount Pictures wird das Reboot weltweit in die Kinos bringen. Einen Starttermin gibt es bislang nicht.

Doppelt hält besser: Zusätzlich zum geplanten Kinofilm arbeitet Nickelodeon gemeinsam mit Streamingdienst Netflix an einem 2D-Animationsfilm, der auf der aktuellen Serie "Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles" basieren soll.