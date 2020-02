Dank riesigem Disney-Deal: Broadway-Hit "Hamilton" kommt in die Kinos

Grammy, Pulitzer-Preis, elf Tony-Awards – und bald ein Oscar? Das Musical "Hamilton" könnte demnächst die Riege seiner Auszeichnungen um einen Academy Award erweitern, der Broadway-Hit soll ins Kino kommen.

Die überraschende News stammt von Komponist, Schauspieler und Songwriter Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins' Rückkehr") selbst. Auf Twitter lässt er die Bombe platzen: "Disney präsentiert: 'Hamilton'. Mit der echten Broadway-Besetzung." Es handelt sich um Aufnahmen von Liveauftritten, die ab dem 15. Oktober 2021 in den Kinos gezeigt werden soll.

Was Disney mit "Hamilton" zu tun hat

Ganz beiläufig lässt Lin-Manuel Miranda den Namen Disney fallen, ohne jedoch auszuführen, in welchem Zusammenhang der Konzern mit dem Musical steht. Die Auflösung liefert das Branchenportal Deadline: Demnach hat Disney sich nicht lumpen lassen und 75 Millionen US-Dollar für die weltweiten Ausstrahlungsrechte gezahlt. Nach der Laufzeit im Kino dürfte "Hamilton" mit hoher Wahrscheinlichkeit exklusiv bei Disney+ zu sehen sein.

Broadway-Feeling im Kinosaal

Der bekannte Theater- und Filmregisseur Tommy Kail hat das Musical in ein Leinwanderlebnis verwandelt. Laut Deadline wurden drei Aufführungen gefilmt und einige Szenen nachgedreht, um kein Publikum im Bild zu haben. Der Zuschauer solle das Musical wie am Broadway genießen können – ohne 200 US-Dollar oder mehr pro Ticket bezahlen zu müssen.

Übrigens: Ab Herbst 2020 soll das Broadway-Musical auch in Deutschland zu sehen sein. Die Geschichte über den US-amerikanischen Gründervater Alexander Hamilton wird in einer deutschsprachigen Version in Hamburg aufgeführt. Die Macher casten aktuell Darsteller, die singen und auch rappen können.