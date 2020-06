"Dark": Franchise-Trailer und Plakat zu Staffel 3 veröffentlicht

In gut einer Woche ist es endlich so weit: "Dark" nähert sich mit Staffel 3 seinem fulminanten Finale. Rechtzeitig dazu hat Netflix jetzt einen Trailer veröffentlicht, der alle drei Staffeln umfasst – als Zuschauer bekommt man sofort Gänsehaut.

Zugegeben, die knapp drei Minuten sind lange nicht genug, um der komplexen Welt von "Dark" gerecht zu werden. Doch der Clip beleuchtet wichtige Handlungsstränge der Vergangenheit und der Zukunft.

"Zwei Welten, eine helle und eine dunkle"

"Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart" – mit diesen Worten startet der Trailer. Das Verschwinden der Kinder in Winden, der Riss in der Zeit, die zwei Gruppen, die um die Vorherrschaft bei den Zeitreisen kämpfen, und die Apokalypse: All diese Aspekte aus den vorigen zwei Staffeln werden thematisiert.

In der neuen Season scheint nicht nur Jonas von entscheidender Bedeutung für das Geschehen zu sein. In Staffel 3 landet er in einer Parallelwelt, in der seine große Liebe Martha im Mittelpunkt steht. "Zwei Welten, eine helle und eine dunkle. Und mittendrin eine tragische Liebesgeschichte mit epischen Auswirkungen", heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe zu Staffel 3 von "Dark".

"Dark"-Poster zeigt Hauptfiguren am Scheideweg

In den bisherigen Trailern wurde bereits deutlich, dass Martha und Jonas im Zentrum der finalen Staffel stehen werden. Das offizielle Plakat zur dritten Season untermauert diesen Eindruck: Es zeigt die beiden Jugendlichen am Eingang der Höhle, in der sich der Riss in der Zeit befindet. Der Hintergrund ist gespiegelt, ein Zeichen für die zwei Welten in "Dark". Außerdem auffallend: Martha trägt wie in den Trailern den gelben Friesennerz, der eigentlich Jonas' Markenzeichen ist.