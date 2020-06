"Dark"-Trailer zu Staffel 3: Ist das Ende nur ein Neuanfang?

Endlich ist er da – der offizielle Trailer zur dritten "Dark"-Staffel. Für rund zweieinhalb Minuten entführt uns die Netflix-Serie vor dem Start in das verworrene Zeit-Raum-Geschehen, das uns seit zwei Staffeln in seinen Bann zieht.

Achtung, Spoiler! Der "Dark"-Trailer sowie die News enthalten Spoiler zu den ersten beiden Staffeln. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Gleich zu Beginn des "Dark"-Trailers wird uns noch einmal vor Augen geführt, was wir nach dem Ende von Staffel 2 bereits geahnt haben: "Aus welcher Zeit bist du?", will Jonas Kahnwald von Martha wissen. Ihre Reaktion: "Die Frage ist nicht aus welcher Zeit. Sondern aus welcher Welt!"

Martha und Jonas sind sich ähnlicher als sie denken

Staffel 3 wird uns also noch mal einiges abverlangen, denn es wird nicht nur um die unterschiedlichen Jahrzehnte gehen, zwischen denen Jonas seit zwei Staffeln hin und her springt. Es kommt zusätzlich eine Parallelwelt ins Spiel, in der offenbar Martha die Hauptfigur ist. Der Trailer legt nahe, dass Jonas und Martha ein identisches Leben leben – nur eben jeder in seiner eigenen Welt.

Jonas und Martha sind für die Zukunft der Welt verantwortlich

Und die beiden scheinen eine schwerwiegende Entscheidung treffen zu müssen: "Alles wiederholt sich, wenn keiner dazu bereit ist, loszulassen", hören wir der Stimme nach zu urteilen von einer älteren Frau aus dem Off, ein Gesicht bekommen wir jedoch nicht zu sehen. Ist es vielleicht eine ältere Version von Martha? Später hören wir von Jonas: "Wir müssen verhindern, dass [die Apokalypse] jemals passiert." Und eine junge Martha ergänzt: "Und es nur eine Welt geben kann". Dann hören wir von der älteren Stimme direkt im Anschluss: "Eine Welt ohne dich. Ist das nicht das, was du wolltest?"