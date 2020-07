Das Datum für das Finale von "The Walking Dead" steht fest

Fans von "The Walking Dead" müssen nicht länger rätselraten: Per Twitter wurde nun der Ausstrahlungstermin für das große Finale von Staffel 10 bekanntgegeben.

Machen wir es kurz: Das Finale von "The Walking Dead", Staffel 10, wird in den USA am Sonntag, dem 4. Oktober um neun Uhr abends Ortszeit ausgestrahlt. Bei uns läuft das Finale am 5. Oktober um 21 Uhr auf Sky. Das hat der offizielle "The Walking Dead"-Account über Twitter mitgeteilt.

Erst Finale, dann Premiere

Weitere interessante Info: Direkt im Anschluss an das Staffelfinale läuft die Premiere des Spin-offs "World Beyond". Die Mini-Serie ist bislang nur auf zwei Staffeln ausgelegt und sollte eigentlich schon längst angelaufen sein, wurde wegen der Corona-Krise aber verschoben.

Die ersten zehn Minuten im Video

Als besonderen Leckerbissen für Fans hat das Medienunternehmen Skybound die ersten zehn Minuten des Staffelfinales auf YouTube veröffentlicht. Wer es gar nicht mehr abwarten kann, klickt jetzt natürlich sofort auf den Play-Button. Allerdings geht so natürlich auch der gewisse Kick verloren, wenn die letzte Folge der zehnten Staffel im Oktober dann endlich ausgestrahlt wird – angucken also auf eigene Gefahr!

Aber auch nach der zehnten Staffel geht es natürlich mit AMCs Erfolgsserie weiter. Der erste Neuzugang für Staffel 11 ist bereits bestätigt.