Das Original-Trio ist komplett: Neve Campbell für "Scream 5" bestätigt

Nun ist es offiziell: Neve Campbell gehört zum "Scream 5"-Cast! Dass Paramount Pictures das bestätigt, war mehr als überfällig. Seit Monaten wird bereits darüber spekuliert, ob es ein Wiedersehen mit dem Franchise-Urgestein geben wird oder nicht.

Courteney Cox und David Arquette gehören bereits seit einiger Zeit zum "Scream 5"-Cast, sie nehmen ihre Rollen als Gale Weathers und Dewey Riley wieder auf. Mit der Ergänzung durch Neve Campbell als Sidney Prescott ist das Trio wieder komplett – und kann sich aufs Neue in den Kampf gegen Ghostface stürzen.

Zurück nach Woodsboro

In einem Statement (via Collider) meldet sich das Filmemacher-Kollektiv Radio Silence ("Ready or Not", "V/H/S") zu Wort: "Wir müssen uns selbst kneifen! Wir können es kaum in Worte fassen, wie sehr der Charakter Sidney Prescott unsere Liebe für Filme geformt hat. Und dass wir nun die Chance haben, mit Neve zu arbeiten, lässt einen Traum wahr werden. Es wäre einfach kein 'Scream'-Film ohne Neve, somit freuen wir uns sehr und fühlen uns geehrt, mit ihr nach Woodsboro zurückzukehren."

Neve Campbell freut sich auf "Scream 5"

Neve Campbell erklärte kürzlich erst durch die Blume, dass sie bereit wäre, noch einmal Sidney Prescott zu spielen. Umso größer scheint die Freude bei ihr zu sein, nun offiziell zum "Scream 5"-Cast zu zählen. "Nachdem ich mit Radio Silence gesprochen habe und sie so viel Liebe, Respekt und Bewunderung für Wes Craven gezeigt haben und für das, was er mit dem 'Scream'-Franchise erschaffen hat, freue ich mich umso mehr, erneut Sidney Prescott zu spielen und nach Woodsboro zurückzukehren."