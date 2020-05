"Das Schweigen der Lämmer"-Serie bekommt komplette Staffel

Das Zittern hat ein Ende: CBS gibt grünes Licht für die "Das Schweigen der Lämmer"-Serie "Clarice". Die Pilotfolge des Spin-offs gefiel dem Sender offenbar so gut, dass die Produktion einer kompletten Staffel in Auftrag gegeben wurde.

Läuft alles wie geplant, soll "Clarice" noch in der TV-Season 2020/21 Premiere feiern, berichtet The Hollywood Reporter.

"Clarice" spielt ein halbes Jahr nach "Das Schweigen der Lämmer"

Im Mittelpunkt der Serie steht die FBI-Agentin Clarice Darling, die in "Das Schweigen der Lämmer" die Bekanntschaft mit dem Serienmörder Hannibal Lecter machte. Die Serie setzt ein halbes Jahre nach den Ereignissen des Films an, wird Clarice auf Verbrecherjagd in Washington zeigen und auch die Vergangenheit der Ermittlerin beleuchten.

"Pretty Little Liars"-Star wird zur FBI-Agentin

Rebecca Breeds ("Pretty Little Liars") wurde als Hauptdarstellerin verpflichtet und tritt damit in die Fußstapfen von Jodie Foster. Ihr zur Seite steht unter anderem Lucca De Oliveira ("Seal Team") als FBI-Agent Tomas Equivel, ein ehemaliger Scharfschützen im Zweiten Golfkrieg. Devy A. Tyler ("Watchmen") spielt Clarices beste Freundin und Mitbewohnerin Ardelia Mapp. Die Figur tauchte bereits in "Das Schweigen der Lämmer" auf, wo sie von Kasi Lemmons ("Candymans Fluch") verkörpert wurde.

Bislang gibt es keinen Starttermin für "Clarice".