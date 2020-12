Das Schweigen ist vorbei: Erster Teaser-Trailer zu "Clarice"

Wie ging es eigentlich für FBI-Ermittlerin Clarice Starling nach den Ereignissen in "Das Schweigen der Lämmer" weiter? Das soll die Sequel-Serie "Clarice" beleuchten. Zu der gibt es nun den ersten mysteriösen Teaser-Trailer, der erahnen lässt, was uns in der ersten Staffel erwartet.

Viel gesprochen wird im "Clarice"-Teaser nicht. Aus dem Off ist lediglich ein einziger Satz zu hören, der sich an die Protagonistin Clarice Starling (Rebecca Breeds) richtet: "Wie gehst Du mit all den Gräueltaten um, Clarice?" Wer diesen Satz sagt, wird jedoch nicht klar.

Die Geister der Vergangenheit

Zu sehen sind gleich mehrere Tatorte, an denen Leichen entdeckt und weggetragen werden. Der "Clarice"-Teaser ist geprägt von schnellen Schnitten, sodass kleine Details schnell untergehen können. Doch eines ist klar: Buffalo Bill wird Clarice auch nach seinem Tod noch verfolgen.

Ein Zeitungsschnipsel an der Wand zeigt die Headline: "Bill häutet fünftes Opfer!" Ist es ein Rückblick auf die Zeit, bevor Clarice den Mörder in dessen Keller erschossen hat? Oder ist der Killer in Form eines Trittbrettfahrers zurück? In jedem Fall haben die Ereignisse in "Das Schweigen der Lämmer" Spuren bei der FBI-Agentin hinterlassen.

Ist Buffalo Bill zurück?

Doch die Morde lassen keine Zweifel: Sie tragen die Handschrift des berüchtigten Buffalo Bill. Im "Clarice"-Teaser gibt es kurze Momente, in denen wir sehen, dass jemand mit einer Nähmaschine Hautteile zusammennäht.

Viel verrät der Teaser nicht und es sind alles reine Spekulationen. Dennoch vermittelt der Clip den Ton, den die Serie anschlägt – und der scheint ziemlich düster zu werden.