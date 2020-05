"Das Vermächtnis der Tempelritter" als Serie für Disney+ in Arbeit

Verdammt lang her: Der letzte Film der "Vermächtnis"-Reihe mit Nicolas Cage war 2007 in den Kinos zu sehen. Begraben hat Disney das Abenteuer-Franchise jedoch nicht – ganz im Gegenteil. Produzent Jerry Bruckheimer plaudert nun aus, dass nicht nur Teil 3 in Arbeit ist, sondern auch eine TV-Serie in Entwicklung sei.

Nicolas Cage wird jedoch wohl nicht im Zentrum der Serie zur "National Treasure"-Reihe, so der englische Originaltitel, stehen. Die TV-Show, die in Zusammenarbeit mit Disney+ entsteht, werde einen neuen Cast in die Welt der Schatzjäger einführen, erklärt Jerry Bruckheimer im Interview mit Collider.

TV-Format mit jungem Cast

"Wir arbeiten an einem 'National Treasure'-Projekt zum Streamen und an einem für die große Leinwand", gibt Bruckheimer preis. "Hoffentlich kommen beide zustande, damit wir euch einen weiteren Teil bringen können. Aber beide Projekte werden sehr aktiv vorangetrieben. Das für Disney+ wird einen viel jüngeren Cast haben. Es kommt mit dem gleichen Konzept aber einer jüngeren Besetzung. Der neue Kinofilm käme mit dem bekannten Cast."

Eine "Vermächtnis"-Serie ohne Cages exzentrischen Schatzjäger Benjamin Gates klingt für eingefleischte Fans möglicherweise nicht sonderlich reizvoll. Allerdings ist ja nicht auszuschließen, dass Gates als Mentor-Figur von Zeit zu Zeit in der Serie auftaucht?

Teil 3 der "Vermächtnis"-Reihe findet Autor

Im Januar 2020 wurde bekannt, dass Disney weiterhin an einem Kino-Sequel zu "Das Vermächtnis der Tempelritter" und "Das Vermächtnis des geheimen Buches" arbeitet. Als Drehbuchautor wurde Chris Bremner verpflichtet. Bremner lieferte erst kürzlich das Skript zum Kinohit "Bad Boys For Life", dem dritten Teil der Actionreihe mit Will Smith und Martin Lawrence.