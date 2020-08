DC FanDome: Hier gibt's die wichtigsten Termine zum Mega-Event

Das kommende Wochenende steht ganz unter dem Stern des DC FanDome. 24 Stunden lang gibt es zahlreiche News rund um das Comic-Universum. Was Du wann gucken kannst, verrät Dir nun der offizielle Programmplan.

Laut dem veröffentlichten Terminplan können DC-Fans das ganze Wochenende über zahlreiche Neuigkeiten über bevorstehende Blockbuster-Filme erfahren. Den Anfang macht am 22. August um Punkt 19:00 Uhr das Panel (öffentliche Gesprächsrunde) zu "Wonder Woman 1984". Was dazu auf dem DC FanDome zum Film gezeigt wird, wurde natürlich noch nicht verraten. Die Chancen stehen jedoch ausgesprochen gut, dass wir endlich den ersten Trailer zum "Wonder Woman"-Sequel zu sehen bekommen.

Auf DC-Fans wartet ein ereignisreiches Wochenende

Ebenfalls spannend dürfte um 21:00 Uhr das "The Suicide Squad"-Panel werden. Wir wissen bereits, dass James Gunn mit einigen seiner Darstellern am DC FanDome teilnehmen wird – darunter Margot Robbie, Michael Rooker und Jai Courtney.

"The Batman"-Fans sollten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zudem den Wecker stellen: Um 2:30 Uhr findet das Panel zum neuen DC-Blockbuster mit Robert Pattinson statt. Von diesem Film gab es bisher nur sehr wenig zu sehen. Bis auf einen geheimnisvollen Kameratest hat Regisseur Matt Reeves kein weiteres Bildmaterial preisgegeben. Zeigt sich Robert Pattinson vielleicht sogar in seinem neuen Batsuit?

DC FanDome: Wichtige Termine

Welche Highlights Dich noch beim DC FanDome erwarten, haben wir im Folgenden zusammengestellt. Eine Liste mit allen Panels und Events findest Du direkt auf der Website zum DC FanDome.

22. August 2020, Hall of Heroes (Kinofilme)

19:00 Uhr: "Wonder Woman 1984"-Panel

19:45 Uhr: "The Sandman Universe"-Panel

21:00 Uhr: "The Suicide Squad"-Panel

23:45 Uhr: "The Snyder Cut of Justice League"-Panel

00:00 Uhr: "Black Adam"-Panel

01:00 Uhr: "Aquaman"-Panel

01:30 Uhr: "Shazam!"-Panel

02:30 Uhr: "The Batman"-Panel

22. August 2020, WatchVerse (TV-Serien)