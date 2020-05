Den Göttern sei Dank! "Percy Jackson" landet als Serie auf Disney+

Halbgötter und Fantasy-Fans aufgepasst: Disney+ adaptiert die "Percy Jackson"-Jugendromane als TV-Serie. Der Autor der Bestsellerreihe höchstpersönlich überbringt den Fans die frohe Botschaft.

Ganze sieben Jahre nach dem letzten "Percy Jackson"-Film kündigt Autor Rick Riordan via Twitter die Serienadaption seiner Romane an. Gemeinsam mit Ehefrau Becky lässt er verlauten: "Die Vorstellung einer Live-Action-Serie höchster Qualität, die der Storyline der ursprünglichen fünfteiligen 'Peter Jackson'-Buchrreihe folgt, freut uns sehr. Wir starten mit 'Diebe im Olymp' in Staffel 1." Zudem verspricht Riordan, die Show werde "ein fantastischer, aufregender Ritt".

Wer wird zum Halbgott?

Genauere Details oder Casting-Gerüchte gibt es bislang nicht. Fest steht laut Deadline nur, dass die Serie von der Produktionsfirma Fox 21 TV Studios für Disney+ entwickelt wird. Inhaltlich handelt die "Percy Jackson"-Buchreihe von einem zwölfjährigen Jungen, der herausfindet, dass er der Nachkomme eines griechischen Gottes ist – ein Halbgott. Prompt wird er in den seit Urzeiten andauernden Kampf zwischen den Göttern verwickelt.

Nicht die erste Realverfilmung von "Percy Jackson"

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fans eine Realadaption der Bestseller zu sehen bekommen. 20th Century Fox brachte 2010 und 2013 jeweils einen Film, basierend auf den ersten beiden Büchern, in die Kinos. In den umstrittenen Verfilmungen ist der Titelheld allerdings bereits 17 Jahre alt, als er von seiner Herkunft erfährt.

Die Buchvorlage selbst wurde in 42 Sprachen übersetzt. Mit "Helden des Olymp" hat Riordan zudem eine Fortsetzung der Romanserie geschrieben. Genug Stoff für die Serie auf Disney+ ist somit vorhanden.