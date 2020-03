Der neue "Jungle Cruise"-Trailer entführt uns auf den Amazonas

"Jungle Cruise" nimmt mit einem neuen Trailer an Fahrt auf: In dem Dschungelabenteuer wandeln Dwayne Johnson und Emily Blunt auf den Spuren von "Fluch der Karibik" und "Die Mumie". Mit an Bord der Disney-Produktion: ein jahrhundertealter Fluch, ein magischer Baum und eine Flut von Action und Humor.

Der Clip startet beschaulich an einem Lagerfeuer im Dschungel. Johnson spielt auf der Gitarre und Blunt erzählt von einer uralten Legende. Doch schon bald kabbeln sich die Hollywoodstars und müssen sich gegen wilde Tiere, U-Boote und magische Kreaturen behaupten.

Dwayne Johnson will lieber Elefanten beobachten

Emily Blunt spielt die furchtlose Lily Houghton. Die Forscherin macht sich im Amazonas auf die Suche nach einem magischen Baum, der angeblich alle Krankheiten heilen soll. Dazu engagiert sie Kapitän Frank (Johnson) mit seinem heruntergekommenen Flussfahrtschiff. Er würde zwar viel lieber Elefanten beobachten als Lilly zu helfen, doch sie lässt sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Eine abenteuerliche Flussfahrt beginnt.

Dabei bekommt es das ungleiche Duo nicht nur mit gefährlichen Dschungelbewohnern und einem Fluch zu tun. Sie werden auch von einem mysteriösen U-Boot verfolgt. Neben Blunt und Johnson sind Jesse Plemons ("The Irishman"), Paul Giamatti ("Billions"), Edgar Ramirez ("Point Break") und Jack Whitehall ("Good Omens") zu sehen. "Jungle Cruise" beruht auf der gleichnamigen Attraktion in Disneyland.

"Jungle Cruise": Unentschieden beim Poster-Battle

Johnson und Blunt kündigten den Trailer bereits vorher mit einem humorvollen Poster-Battle an, in dem sich jeder der Stars selbst in Szene setzt.

Auf dem offiziellen Plakat kommt jedoch keiner der beiden Hollywoodstars zu kurz.