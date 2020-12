"Der Prinz aus Zamunda 2": Erste Fotos zum Sequel mit Eddie Murphy

Kleine Zeitreise gefällig? Es gibt erste Bilder zu "Der Prinz von Zamunda 2"! Und obwohl seit dem Erstling mehr als 30 Jahre vergangen sind, sehen Hauptdarsteller Eddie Murphy und der Rest des Casts aus, als wären sie keinen Tag gealtert.

Auf den Bildern kehrt Akeem, der Kronprinz von Zamunda, zurück nach Queens in New York, wo er diesmal statt einer Ehefrau seinen Sohn sucht. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Amazon Studios teilt die First-Look-Fotos via Twitter.

Prinz Akeem kehrt nach Queens zurück

Zu sehen ist Eddie Murphy in voller royaler Montur, aber auch als echter New-York-Fan inklusive Collegejacke und Basecap. Auch diesmal ist sein treuer Freund Semmi (Arsenio Hall) an seiner Seite. Ob er diesmal besser mit dem Leben im Big Apple zurechtkommt? Offenbar machen Akeem und Semmi wieder einen Abstecher in den Barber Shop in Queens, in dem die alte Bande kaum gealtert zu sein scheint.

Offenbar übernimmt Murphy auch im Sequel mehrere Rollen. Außerdem gibt es ein erstes Bild von James Earl Jones, der erneut König Jaffe Joffer verkörpern wird. Auf einem weiteren Foto können Fans zudem einen Blick auf Akeems große Liebe Lisa (Shari Headley) erhaschen.

Der Prinz von Zamunda mit mehr Tiefe im Sequel

Und darum geht es im "Der Prinz von Zamunda 2": 30 Jahre sind seit Akeems Amerika-Abenteuer vergangen und er lebt glücklich mit seiner Frau Lisa in Zamunda, mit der er drei Töchter hat. Der Kronprinz steht kurz vor seiner Krönung, muss sich aber mit Schwierigkeiten mit dem Nachbarland und den veralteten Traditionen seiner Heimat auseinandersetzen. Als Akeem jedoch erfährt, dass er einen Sohn in Amerika hat, von dem er nichts wusste, lässt er seine Koffer packen und kehrt zurück nach New York. Laut Regisseur Craig Brewer ("Dolemite Is My Name") hat Akeem "etwas mehr Tiefe in diesem Film", wie er im Interview mit ET verrät.