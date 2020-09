"Der Prinz von Bel-Air"-Reunion: Will Smith teilt Fotos zum Special

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von "Der Prinz von Bel-Air" hat Will Smith zwei Schnappschüsse veröffentlicht, die uns einen ersten Blick auf das bevorstehende Reunion-Special der 90er-Jahre-Sitcom gewähren. Darauf zu sehen ist unter anderem der Original-Cast – und ein unerwarteter Gast!

Zusätzlich zu einem Foto der versammelten "Der Prinz von Bel-Air"-Stars im altbekannten Wohnzimmer der Banks-Familie postete Will Smith auf Instagram eine Aufnahme, die ihn Seite an Seite mit Janet Hubert zeigt.

Zur Erinnerung: Die Schauspielerin verkörperte in den ersten drei Staffeln Tante Viv, bevor sie durch Daphne Maxwell Reid ersetzt wurde. Der Grund für Huberts Exit waren unüberbrückbare Differenzen mit Will Smith – was den neuen Reunion-Schnappschuss umso pikanter macht. 27 Jahre nach Huberts Ausstieg aus der Serie werden die beiden Schauspieler im Rahmen des Reunion-Specials erstmals miteinander über den Konflikt sprechen.

Die Rückkehr des Prinzen

Die erste Folge von "Der Prinz von Bel-Air" wurde vor rund 30 Jahren, am 10. September 1990 ausgestrahlt. Will Smith spielte darin eine fiktive Version von sich selbst: Tennie Will zog aus Philadelphia zu seinen wohlhabenden Verwandten nach Bel-Air, wo er für reichlich Trubel sorgte. Die Sitcom brachte es auf sechs Staffeln, die letzte Folge flimmerte 1996 über die TV-Bildschirme.

Das Reunion-Special erscheint voraussichtlich Ende November pünktlich zu Thanksgiving auf HBO Max. Leider ist der Streamingdienst bislang nur in den USA abrufbar. Wann und wo die deutschen Fans das Special zu sehen bekommen werden, ist noch unbekannt.

Neben dem Special ist zusätzlich ein dramatisches Reboot von "Der Prinz von Bel-Air" in der Entwicklung. Das US-Fernsehnetzwerk Peacock hat bereits zwei Staffeln geordert.