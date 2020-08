Der Termin für den ersten "Dune"-Trailer steht fest

Ob das "Dune"-Remake von Denis Villeneuve wie geplant im Dezember 2020 in den Kinos startet, ist noch unklar. Sicher ist aber, dass in wenigen Tagen der erste Trailer veröffentlicht wird. Kinogänger können ihn sogar noch früher sehen.

Am 9. September um 18:00 Uhr solltest Du es Dir vor Deinem Laptop bequem machen oder Dein Smartphone zücken. Dann wird nämlich Warner Bros. den offiziellen Trailer zu "Dune" veröffentlichen. Nach den ersten vielversprechenden Bildern folgt dann endlich das Bewegtbildmaterial!

"Dune"-Trailer erst im Kino, dann im Netz

Allerdings kommen laut IndieWire einige Kinogänger schon früher in den Genuss des "Dune"-Trailers. Demnach wird der Clip im Vorfeld von "Tenet" im Kino gezeigt. Zumindest im englischsprachigen Raum, wo der neue Film von Christopher Nolan am 30. bzw. 31. August startet. In Deutschland ist "Tenet" bereits am 27. August angelaufen. Ob der "Dune"-Trailer auch hierzulande gezeigt wird, ist nicht bekannt.

Bewährte Marketing-Methode von Warner

Schon in der Vergangenheit hat Warner Bros. auf diese Vermarktungsstrategie gesetzt. 2019 wurde ein erster Teaser zu "Tenet" ausschließlich in den Kinos gezeigt – und zwar im Vorfeld ausgewählter Screenings zu "Hobbs & Shaw". Gleiches Spiel mit "Birds of Prey": Ein kurzer Clip zum Film über Harley Quinn wurde vor der regulären Aufführung von "Es: Kapitel 2" präsentiert.

Lockt der Trailer mehr Publikum in "Tenet"?

Damit macht Warner für zwei seiner Filme parallel Werbung, denn sowohl "Dune" als auch "Tenet" werden über das Studio vertrieben. Und ganz Ungeduldige gehen möglicherweise extra ins Kino, um als einer der Ersten den "Dune"-Trailer zu sehen und nicht auf den 9. September warten zu müssen.

In Deutschland werden wir uns allerdings wohl bis dahin gedulden müssen, bis wir den "Dune"-Trailer zu sehen bekommen. Und wenn alles gut läuft, sind es im Anschluss nur noch gut drei Monate, bis der Film von Denis Villeneuve in den Kinos startet.