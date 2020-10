"Der Zauberer von Oz"-Animationsfilm aus Sicht von Hund Toto in Arbeit

Warner Bros. ist auf den Hund gekommen – besser gesagt, nicht auf irgendeinen Hund. Das Filmstudio plant eine animierte Neuauflage von "Der Zauberer von Oz", die komplett aus der Sicht von Dorothys Vierbeiner Toto erzählt werden soll. Für den Musicalfilm sichert sich Warner die Dienste eines echten Broadway-Experten.

Alex Timbers wird die Spielfilmadaption von Michael Morpurgos Kinderbuch "Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz" als Regisseur verantworten, meldet Deadline. Der Theater- und Filmregisseur ist unter anderem für die Inszenierung von Broadway-Produktionen wie "Moulin Rouge! The Musical" sowie als Produzent von TV-Shows wie "Mozart in the Jungle" bekannt. Zweimal war Timbers bereits für einen Tony Award nominiert.

Das passende Drehbuch für den Animationsfilm liefert John August, seines Zeichens Autor von Tim-Burton-Filmen wie "Big Fish" und "Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche".

"Der Zauberer von Oz" mal anders

Das Kinderbuch "Der Zauberer von Oz" erschien im Jahr 1900 und wurde bis heute unzählige Male in verschiedenen Formen für Kino und TV adaptiert, doch die kommende Version von Timbers wird der erste Film, in dem Hund Toto in den Mittelpunkt rückt.

Die berühmteste Adaption ist zweifellos der Musicalfilm von 1939 mit Judy Garland, der sogar als einer von nur vier Filmen überhaupt als Weltdokumentenerbe der UNESCO gelistet ist. Es folgten das düstere Fantasy-Sequel "Oz – Eine fantastische Welt" (1985) und das Prequel "Die fantastische Welt von Oz" (2013) mit James Franco. Im gleichen Jahr wie der Franco-Film erschien zudem der Animationsfilm "Legends of Oz: Dorothy's Return" (2013) und auch eine Muppets-Version (2005) gab es schon.

Einen Termin für den Kinostart des neuen Abenteuers aus Oz gibt es bislang nicht.