"Deutschland 89": Im Trailer jagen alle den "Kolibri"

Die Historien-Serie "Deutschland 83" avancierte national wie international zum Hit und heimste diverse Auszeichnungen ein. Nun steht mit "Deutschland 89" die dritte und finale Staffel in den Startlöchern. Bereits im ersten Trailer fällt die Mauer – und DDR-Spion Martin Rauch wird zum Gejagten.

9. November 1989, die Mauer fällt. Der berühmt-berüchtigte Spion Martin Rauch kann endlich einen Neubeginn wagen, steht aber plötzlich auch vor dem Nichts. Es sind ungewisse Zeiten und nahezu jeder Geheimdienst der Welt will den "Kolibri" nur zu gerne in die Finger bekommen ...

Alte Bekannte und neue Gesichter

Neben Hauptdarsteller Jonas Nay und Sonja Gerhardt als Annett Schneider gehören in der finalen Staffel erneut Sylvester Groth, Maria Schrader, Uwe Preuss und Alexander Beyer zum Cast. Als Neuzugang wird Svenja Jung in "Deutschland 89" zu sehen sein, die Streaming-Nutzer bereits aus "Dark" kennen.

Deutsche Serien auf dem Vormarsch

"Deutschland 89" wird in mehr als 120 Ländern weltweit zu sehen sein. Überhaupt werden deutsche Produktionen seit einigen Jahren immer gefragter. Netflix' "Dark" und "How to Sell Drugs Online (Fast)", "Das Boot" auf Sky sowie die Prime-Video-Reihe "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" sind weitere gute Beispiele für internationale Erfolgsserien aus Deutschland. Mehr davon, bitte!