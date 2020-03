Die Dreharbeiten zu "The Mandalorian" Staffel 2 sind abgeschlossen

Die letzten Kinofilme haben der Marke "Star Wars" nicht unbedingt gut getan. Doch als Serie ist der Sternenkrieg momentan ein voller Erfolg: "The Mandalorian" ist das aktuelle Flaggschiff des Science-Fiction-Franchise. Wie einer der Stars verriet, sind die Dreharbeiten zur zweiten Staffel mittlerweile abgeschlossen.

So etwas verkündet man heutzutage nicht mehr per Pressemitteilung, sondern auf seinem privaten Instagram-Kanal: Schauspielerin Gina Carano postete ein Foto von sich in voller "Star Wars"-Montur, darunter der Zusatz: "Damit ist Staffel 2 abgeschlossen. Ich liebe diesen Job und alle Leute, die damit zu tun haben."

Was hat Dune zu tun?

Gina Carano spielt in "The Mandalorian" die Söldnerin Cara Dune. Details zu ihren nächsten Abenteuern in Staffel 2 verriet die Schauspielerin aber natürlich noch nicht.

Wir wissen derzeit auch noch nicht, welcher namhafte Hollywood-Regisseur sie in Season 2 in Szene gesetzt hat. Für den Platz auf dem Regiestuhl waren neulich noch einige große Namen im Gespräch. Klar – nach dem großen Erfolg von "The Mandalorian" reißen sich jetzt natürlich viele Szenegrößen um einen Job bei der "Star Wars"-Serie.

"The Mandalorian" startet bald bei uns

Der Streaming-Dienst Disney+, bei dem "The Mandalorian" läuft, startet bei uns am 24. März. Wer dort noch kein Abo abschließen will und ganz klassisch Free TV bevorzugt, sollte zwei Tage vorher, am 22. März, Pro Sieben einschalten. Dort läuft die erste Folge vom "Mandalorianer" zur Prime Time um 20:15 Uhr.

Für die zweite Folge ist dann aber ziemlich sicher eine Mitgliedschaft bei Disney+ nötig.