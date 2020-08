Die Jagd geht weiter: Lionsgate bestätigt "John Wick: Kapitel 5"

Endlich gute Nachrichten für Fans von "John Wick": Filmstudio Lionsgate hat das offizielle "Go" für Teil 5 gegeben! Für Hauptdarsteller Keanu Reeves bedeutet das allerdings einen ziemlich prall gefüllten Terminkalender – und das für Monate.

Der Grund: "John Wick: Kapitel 5" soll direkt im Anschluss an den aktuellen vierten Teil der Filmreihe gedreht werden. Das berichtet Deadline unter Berufung auf Filmstudio Lionsgate.

Arbeiten an "John Wick: Kapitel 5" starten wohl Anfang 2021

Derzeit ruhen die Dreharbeiten zu "John Wick: Kapitel 4". Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Arbeiten am Action-Sequel unterbrochen, der Kinostart um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben. Sobald wieder Leben ans Set zurückkehrt, planen die Macher nicht nur, den aktuellen Nachfolger der Hitman-Reihe abzuschließen, sondern danach direkt mit Teil 5 weiterzumachen.

Losgehen wird es wohl Anfang 2021. Aktuell ist Keanu Reeves mit den Dreharbeiten zu "Matrix 4" beschäftigt. Obwohl auch hier die Arbeiten wegen der weltweiten Pandemie unterbrochen werden mussten, wird in Berlin inzwischen seit Anfang Juli wieder gedreht.

Pausenlose Action für Keanu Reeves?

Für Keanu Reeves geht es also vermutlich nahtlos vom "Matrix 4"-Set zurück zu seiner Rolle als John Wick. Sein Part als Baba Yaga dürfte den Schauspieler dank der Entscheidung von Lionsgate dann bis ins Jahr 2022 hinein gut beschäftigen. Schon Teil 2 und 3 der "Matrix"-Reihe hatte Reeves seinerzeit am Stück gedreht – und war damit 276 Tage ohne Unterbrechung am Set! Für die Arbeiten an "John Wick: Kapitel 4" und "John Wick: Kapitel 5" dürfte mit einer ähnlichen Agenda zu rechnen sein.