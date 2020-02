Dieser Baby-Dino könnte in "Jurassic World 3" allen die Show stehlen

Der Cast von "Jurassic World 3" wächst weiter. Das neue Mitglied hat allerdings vier statt zwei Beine und könnte sich direkt in die Herzen der Zuschauer spielen. Die Rede ist von einem putzigen Baby-Dino.

Auf Twitter teasert Regisseur Colin Trevorrow den Neuzugang an. Es handelt sich dabei um einen Triceratops im Mini-Format. Die Crew setzt für "Jurassic World 3" also wieder auf nachgebaute Dinosaurier und nicht ausschließlich auf Urzeit-Riesen, die am Computer entstehen.

"Jurassic World 3" setzt auf Cuteness-Overkill

Wie der kleine Baby-Triceratops in Aktion aussieht, wissen wir auch schon. Ende Januar hat Colin Trevorrow via Twitter ein kurzes Video veröffentlicht, das zeigt, wie sich der kleine Dino schüttelt und im Käfig umschaut. Die Bewegungen wirken zwar noch nicht in jeder Einstellung natürlich, aber seither ist einiges an Zeit vergangen und die Motorik wurde vermutlich noch verfeinert.

Ja, wen haben wir denn da?

Über Twitter gab Trevorrow auch bekannt, dass mit Jake Johnson und Omar Sy zwei bekannte Gesichter aus dem ersten "Jurassic World"-Teil wieder mit von der Partie sein werden – und zwar erneut in ihren Rollen als Kontrollraum-Mitarbeiter Lowery Cruthers und Dino-Trainer Barry Sembène.

Dass das Original-Trio aus "Jurassic Park" wieder mit dabei sein wird, ist schon länger bekannt: Es wird ein Wiedersehen mit Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum geben. Wie sie in "Jurassic World 3" eingeführt werden, ist allerdings noch nicht bekannt.