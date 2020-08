Seit bekannt wurde, dass Disney ein Remake aus seinem Zeichentrickklassiker "Pinocchio" schnitzen möchte, ist es ruhig um das Projekt geworden. Doch ein illustrer Zugang zum Cast könnte der Realverfilmung etwas auf die Sprünge helfen.

Update Inzwischen hat Robert Zemeckis den Regieposten für "Pinocchio" übernommen. Und auch für ihn ist Tom Hanks laut Deadline der Wunschkandidat als Geppetto. Die neuen Verhandlungen sind noch in einem frühen Stadium, doch Hanks ist offenbar von dem Drehbuch begeistert.

So soll niemand anderes als Hollywoodstar Tom Hanks den Tischler Geppetto spielen, der die Holzpuppe Pinocchio nicht nur erschafft, sondern auch zu seinem Ersatzvater wird.

Tom Hanks ist der Wunschkandidat für Geppetto

©Niko Tavernise / TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO. LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 2018 fullscreen Tom Hanks könnte bald Pinocchios Papa Geppetto spielen.

In trockenen Tüchern ist der Deal jedoch noch nicht. Doch die Macher befinden sich laut Variety in frühen Gesprächen mit dem Oscarpreisträger. Ansonsten sind die Informationen zu dem Remake, das den Klassiker von 1940 neu zum Leben erwecken soll, eher spärlich. Mit Paul King wurde ein Regisseur verpflichtet, der bereits mit den "Paddington"-Filmen bewies, dass er ein Händchen für zauberhafte Stoffe hat. Gemeinsam mit Co-Produzent Chris Weitz (Drehbuch für "Star Wars: Rogue One") und Simon Farnaby hat er auch den neuesten Entwurf des Drehbuchs umgesetzt.

Gleich zwei "Pinocchio"-Remakes im Rennen

Doch schon jetzt ist klar, dass Disneys "Pinocchio" nicht außer Konkurrenz laufen wird. Auch Filmvisionär Guillermo del Toro arbeitet an einer Verfilmung rund um die Holzpuppe, die ein Mensch sein will. Anders als King wird sich del Toro vermutlich näher an die gleichnamige Buchvorlage des italienischen Autors Carlo Collodi halten. Der als düster angekündigte Film soll in der Stop-Motion-Technik für Netflix verwirklicht werden und im Italien der 1930er-Jahre spielen. Während del Toros "Pinocchio" 2021 erscheinen soll, gibt es für Disneys Realverfilmung derzeit noch kein Startdatum.